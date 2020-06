Οικονομία

Δημόσιο: Εξίσωση ορίων ηλικίας για λήψη σύνταξης με ανήλικο παιδί

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ για την απόφαση της Ολομέλειας του Εκλεκτικού Συνεδρίου.

Από την Ολομέλεια του Εκλεκτικού Συνεδρίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 317/2020 απόφαση, η οποία απορρίπτει την αναίρεση που είχε ασκήσει το Δημόσιο κατά της απόφασης του Β΄ Τμήματος, το οποίο δικαίωνε άνδρα υπάλληλο που είχε προσφύγει για τα όρια συνταξιοδότησης με ανήλικο παιδί (25ετία/2010).

Το δικαίωμα λήψης σύνταξης με ανήλικο παιδί δόθηκε στους άνδρες, με τη συμπλήρωση 25ετίας από τα έτη 2011, 2012 στο πλαίσιο της ίσης ασφαλιστικής μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Εντελώς αυθαίρετα, όμως, δεν είχε δοθεί για το έτος 2010.

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης, με την εν λόγω απόφαση, αφορά τους άνδρες που συμπληρώνουν 25 ασφαλιστικά έτη το έτος 2010 και έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών έως 18 Αυγούστου 2015. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά αυξάνουν σταδιακά τα όρια ηλικίας και το έτος 2022 διαμορφώνεται στα 67 έτη).

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τον Υπουργό Εργασίας να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, υλοποιώντας την 317/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Εκλεκτικού Συνεδρίου.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.