Πολιτική

Πέτσας για Τουρκία: είμαστε έτοιμοι και για προκλήσεις στα νησιά

Ποτέ δεν έχουμε εφησυχάσει μετά τα γεγονότα στις Καστανιές. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση, τόνισε ο κ. Πέτσας...

Στην τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας ότι "είμαστε έτοιμοι και για προκλήσεις στα νησιά” είτε για ενδεχόμενες μεταναστευτικές ροές, είτε για “άλλου τύπου προκλήσεις”, όπως οι έρευνες στα οικόπεδα.

Ο ίδιος ανέπτυξε το τρίπτυχο της κυβέρνησης, δηλαδή “έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, τους συμμάχους μας στο πλευρό μας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπου το ό,τι χρειαστεί, περιλαμβάνει τα πάντα”.

Μάλιστα, “ποτέ δεν έχουμε εφησυχάσει μετά τα γεγονότα στις Καστανιές του Έβρου. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση” τόνισε ο κ. Πέτσας, ενώ “αυτό που έχει σημασία είναι ότι το τελευταίο διάστημα η μείωση είναι κατά 97% στις μεταναστευτικές ροές”.