Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Το πρόγραμμα για τις 17 παραστάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει κάτω από τα δεδομένα της εποχής του κορονοϊού.

Πιστό στο ραντεβού του με το κοινό, ακόμα και μέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου θα παρουσιάσει ένα συμπυκνωμένο πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από το κανάλι του Φεστιβάλ στο Youtube η καλλιτεχνική διευθύντριά του, Κατερίνα Ευαγγελάτου. Με αυτόν τον τρόπο, το Φεστιβάλ «στηρίζει έμπρακτα την ελληνική δημιουργία, που περνά μία ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο, και ταυτόχρονα δίνει στους πολίτες, αλλά και στους επισκέπτες της χώρας μας, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις και συναυλίες μεγάλης κλίμακας στα εμβληματικά μνημεία μας» δήλωσε η ίδια.

Ειδικότερα, σε αυτήν την ειδική εκδοχή του προγράμματος, όπως τελικά διαμορφώθηκε, θα παρουσιαστούν 17 ελληνικές παραγωγές μουσικής, θεάτρου και όπερας, με περίπου 300 καλλιτέχνες, που θα εμφανιστούν μόνο στα ανοικτά θέατρα της Επιδαύρου και στο Ηρώδειο. Πρόκειται για ορισμένες παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, καθώς και συνεργασίες με κρατικούς φορείς, που όλες είχαν ήδη εξαγγελθεί στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο και θα παρουσιαστούν προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η πανδημία.

«Ο εορταστικός προγραμματισμός που παρουσιάσαμε στις 30 Μαρτίου με αίσθημα ελπίδας, αλλά και με αρκετές επιφυλάξεις λόγω της υπό εξέλιξη πανδημίας, δεν θα μπορέσει τελικά να υλοποιηθεί. Για όλους εμάς στο Φεστιβάλ, η αναγκαστική ματαίωση δεκάδων υπέροχων παραστάσεων και συνεργασιών με σημαντικούς ανθρώπους των τεχνών υπήρξε πραγματικά επώδυνη. Είχαμε προγραμματίσει περισσότερες από 70 εκδηλώσεις, με προέλευση από 14 χώρες, και τη συνεργασία 1.400 περίπου καλλιτεχνών, σε μια πληθώρα χώρων, ανοικτών και κλειστών» ανέφερε η Κατερίνα Ευαγγελάτου.

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, σημείωσε: «Η πανδημία μάς ανάγκασε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Έτσι, φέτος θα έχουμε μία ειδική εκδοχή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη στους καλλιτεχνικούς διευθυντές των θεσμών μας. Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, με το ταλέντο που τη διακρίνει, με την οξυδέρκεια και με πολλή δουλειά κατάφερε να μας προσφέρει ένα διαφορετικό αλλά πολύ ποιοτικό φεστιβάλ. Το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Μικρή Επίδαυρος και το Ηρώδειο θα λειτουργήσουν με τους κρατικούς οργανισμούς και θα μας παρέχουν ένα ζωντανό πολιτιστικό καλοκαίρι. Θερμά συγχαρητήρια στην Κατερίνα Ευαγγελάτου, στο ΔΣ του Φεστιβάλ, στους συνεργάτες της και σε όλους τους καλλιτέχνες γιατί εμπόδισαν την πολιτιστική ανυδρία το φετινό καλοκαίρι».

«ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ – FRAGMENT»

Το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει με έναν αντισυμβατικό τρόπο, καθώς συμπράττει φέτος με τον οργανισμό ΝΕΟΝ σε ένα τολμηρό εικαστικό και επιμελητικό εγχείρημα, που θέτει στο επίκεντρό του τη σύνδεση των παραστατικών τεχνών με την εικαστική δημιουργία, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει, με τρόπο εντελώς απρόσμενο για τον θεατή, τον εμβληματικό χώρο του Ωδείου Ηρώδου Αττικού.

«Αυτό δεν είναι το σύνολο του σχεδιασμού μας, αλλά ένα μικρό μα ισχυρό ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ, που θα σταθεί με θάρρος στα θέατρά μας για να μας θυμίζει ότι η Τέχνη είναι αναγκαία και ότι το Φεστιβάλ θα είναι ολοκληρωμένο όταν θα μπορέσει να αγκαλιάσει πάλι όλους τους καλλιτέχνες που είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του για φέτος, μαζί με άλλους που θα προστεθούν στον νέο σχεδιασμό του για το επόμενο καλοκαίρι, με ανοιχτή την Πειραιώς 260, που είναι η καρδιά της σύγχρονης δημιουργίας στον χώρο των παραστατικών τεχνών», τόνισε η καλλιτεχνική διευθύντρια.

Έτσι, λοιπόν, η διοργάνωση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για το 2020 θα έχει τον υπότιτλο «ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ – FRAGMENT». Σύμφωνα με την Κατερίνα Ευαγγελάτου, τα έργα που δεν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματίζονται ήδη για το 2021, σε ένα διευρυμένο Φεστιβάλ '20-'21, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα μεγάλο πρόγραμμα, εμπλουτισμένο με νέες δημιουργίες και συμπαραγωγές, για να γιορτάσει τα 65 χρόνια του θεσμού.

«Η έναρξη, ο πρόλογος, αν θέλετε, γίνεται φέτος. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο μέρος ειδικών δράσεων, αργότερα μέσα στη χρονιά, και φυσικά η ανάπτυξη του σχεδιασμού μας για το καλοκαίρι του '21» επισήμανε η Κατερίνα Ευαγγελάτου.

Πρόγραμμα

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / CITY PROJECT 2020 - ΣΥΜΠΡΑΞΗ ME TO ΝΕΟΝ-ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ: «Αποπροσανατολισμένος χορός / Παραπλανημένος πλανήτης».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ - «Τους προβολείς στήσε». ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΡΤ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ - «Γκαλά Μπετόβεν».

ΜΟΝΙΚΑ - «Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο».

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΖΩΗ ΤΣΟΚΑΝΟΥ - ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣ- «Έργα Μπάρτοκ και Βιβάλντι, με τα φημισμένα έγχορδα της ΚΟΘ».

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - «Δύο γκαλά όπερας».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ - «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων».

ΚΑΜΕΡΑΤΑ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΜΠΑΡΗ - «Η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΑΛΗΣ - «Μπετόβεν 250 χρόνια» Έργα Μπετόβεν και Σοστακόβιτς.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ - «Πέρσες» του Αισχύλου.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ - «Όρνιθες» του Αριστοφάνη.

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - «Live Looping».

MIHALIS KALKANIS GROUP με τους ΧΑΪΚ ΓΙΑΖΙΤΖΙΑΝ και ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΡΑΦΗ - NOVA MELANCHOLIA - ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ - «Η κιβωτός του Νώε / Il diluvio universale» του Μικελάντζελο Φαλβέττι.

Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Μ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - «Έχω μάτια στ' αυτιά» - Η ανθρώπινη φωνή του Φρανσίς Πουλένκ, κείμενο Ζαν Κοκτώ.

ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ - PRIMAVERA EN SALONICO με τη συμμετοχή της ΛΑΜΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΟΥΙ - «Watersong».