Δύο ελληνικοί προορισμοί σε λίστα με τους 20 ασφαλέστερους της Ευρώπης

Η λίστα τους European Best Destinations με τους ασφαλέστερους προορισμούς της Ευρώπης στην σκιά της πανδημίας του κορονοϊού.

Δύο περιοχές της Ελλάδας περιλαμβάνει στη λίστα του με τους 20 πιο ασφαλείς προορισμούς της Ευρώπης ο οργανισμός European Best Destinations, καθώς σταδιακά οι ευρωπαϊκές χώρες ανοίγουν τα σύνορά τους, στη σκιά της πανδημίας κορονοϊού.

Πρόκειται για προορισμούς που, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό νοσοκομειακών κλινών σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης, έχοντας παράλληλα υιοθετήσει πρωτόκολλα για την υγιεινή σε καταλύματα, εστιατόρια και καταστήματα.

Στη δεύτερη θέση της λίστας του το European Best Destinations βρίσκεται η Κέρκυρα, η οποία χαρακτηρίζεται από το δημοσίευμα ως παραδεισένιο ελληνικό νησί που αποτελεί τέλειο προορισμό για να επαναφορτίσει κανείς τις μπαταρίες του μετά από αυτήν την αγχωτική περίοδο. Όπως τονίζει το European Best Destinations, η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί λιγότερο από τον κορωνοϊό, ενώ η Κέρκυρα από την πλευρά της συνδυάζει χαλάρωση, ήλιο και φύση.

Στην πέμπτη θέση της λίστας βρίσκεται η Πρέβεζα. Στο δημοσίευμα περιγράφεται ως «ένα νησί στην ηπειρωτική χώρα», ενώ τονίζεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα υγιεινής και υπάρχουν αρκετές νοσοκομειακές κλίνες στην ευρύτερη περιοχή.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα, ένας προορισμός που συνδυάζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Πιο μοντέρνα από ποτέ, η πόλη θεωρείται ιδανικός προορισμός σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αρχιτεκτονική, μεταξύ άλλων, τη στιγμή που η Γεωργία είναι μια από τις χώρες που επηρεάστηκαν λιγότερο από τον κορωνοϊό.

Αναλυτικά, οι 20 πιο ασφαλείς προορισμοί στην Ευρώπη, σύμφωνα με το European Best Destinations:

Τιφλίδα, Γεωργία Κέρκυρα, Ελλάδα Κάβτατ, Κροατία Αζόρες, Πορτογαλία Πρέβεζα, Ελλάδα Αλεντέχο, Πορτογαλία Μπατούμι, Γεωργία Ζάγκρεμπ, Κροατία Αλγκάρβε, Πορτογαλία Σιμπίου, Ρουμανία Κότορ, Μαυροβούνιο Ριέκα, Κροατία Βαρσοβία, Πολωνία Βιέννη, Αυστρία Μποχίντζ, Σλοβενία Μάλτα Γκντανσκ, Πολωνία Βίλνιους, Λιθουανία Ρίγα, Λετονία Wild Taiga, Φινλανδία

Συνάντηση Γεωργιάδη με τον Δήμαρχο Πρέβεζας με αφρομή την διεθνή διάκριση

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νίκο Γεωργάκο, ο οποίος τον ενημέρωσε για την καμπάνια προβολής της Πρέβεζας «Πρέβεζα 2020: η Ασφάλεια της Ελευθερίας», που είχε ως αποτέλεσμα τη διπλή διεθνή αναγνώρισή της από το EUROPEAN BEST DESTINATION ως πέμπτου ασφαλέστερου προορισμού στην Ευρώπη, με την πρώτη ασφαλέστερη παραλία.

«Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη ευχαρίστηση την τεράστια πρόοδο που κάνει η νέα δημαρχιακή αρχή στην Πρέβεζα για την προβολή της πόλης, την τουριστική της ανάδειξη, την ψηφιακή της πρόοδο και την απορρόφηση των πόρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg. Γενικώς, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά το τέλος της συνάντησης.

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Γεωργάκος ανέφερε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα οι Δήμοι αποτέλεσαν σε άψογη συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την Κυβέρνηση, την εμπροσθοφυλακή στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας και της εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο που τους αναλογούσε ώστε να βγούμε όλοι μαζί νικητές.

Σήμερα, επισκέφθηκα τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επανεκκίνησης της οικονομίας της χώρας, που αποτελεί και την βασική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, με ιδιαίτερη χαρά, υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη ως Δήμαρχος Πρέβεζας που δίνει τη μάχη για την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Το αποτέλεσμα της καμπάνιας προβολής της Πρέβεζας #Preveza2020_BeSafe_BeFree! το οποίο ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου ως προς τις ανάγκες της πανδημίας στη νέα τουριστική περίοδο, αποτέλεσε το γεγονός που οδήγησε στη διπλή διεθνή αναγνώριση της πρώτης ασφαλέστερης παραλίας στην Ευρώπη, της ενιαίας ατελείωτης αμμουδιάς, καθώς και του πέμπτου ασφαλέστερου προορισμού από το EUROPEAN BEST DESTINATION.

Η διάκριση αυτή αποτελεί εργαλείο αξιοποίησης για τους επιχειρηματίες του τουρισμού στην περιοχή μας αλλά και όλη την αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή καλείται να σταθεί όρθια μέσα στις δύσκολες συνθήκες τις πανδημίας ώστε να βγούμε νικητές και στη μάχη για την ανάταξη της οικονομίας.

Η καμπάνια του Δήμου Πρέβεζας, «Πρέβεζα 2020 η Ασφάλεια της Ελευθερίας!» #Preveza2020_BeSafe_BeFree! σε συνδυασμό με τη διπλή διεθνή διάκριση, διαφήμισε το υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην περίοδο της πανδημίας αλλά και τη μοναδική ομορφιά της χώρας μας στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα όπως το Forbes, τη Daily Mirror, καθώς και σε ΜΜΕ πολλών χωρών έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την ανάδειξη της περιοχής μας σε πόλο προσέλκυσης μεγάλων στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων στον τουρισμό και όχι μόνο στην Πρέβεζα.

Επέδωσα στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα λογότυπα της διπλής διεθνούς διάκρισης που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι επιχειρηματίες στην περιοχή μας καθώς και αυτό της καμπάνιας του Δήμου Πρέβεζας ευχαριστώντας τον για το ενδιαφέρον του να προωθήσει την επενδυτική δυναμική της περιοχής μας.

Είμαι πεπεισμένος ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ως άνθρωπος που γνωρίζει καλά την αγορά από όπου προέρχεται και ως Υπουργός των έργων, θα σταθεί έμπρακτα κοντά στο project της ανάπτυξης και αναβάθμισης της περιοχής μας, που θα στηρίξει με μετρήσιμο τρόπο τους επιχειρηματίες της περιοχής μας και τον προσκαλώ να επισκεφθεί την όμορφη και ασφαλή Πρέβεζα γιατί γνωρίζω ότι έχει πολλούς και καλούς φίλους στον τόπο μας».