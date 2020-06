Συνταγές

Σνίτσελ με μπεσαμέλ και τυριά από τον Βασίλη Καλλίδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολαυστική συνταγή ιδανική για μικρούς και μεγάλους από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".