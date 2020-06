Οικονομία

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Τα βήματα για την έκπτωση φόρου 30%

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ώστε οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να καλύψουν μέρος των απωλειών που υπέστησαν λόγω της είσπραξης μειωμένου ενοικίου.

Το κράτος θα καλύψει το 30% των ενοικίων που «χάθηκαν» και το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών οι οποίες θα δημιουργηθούν από τα τέλη Ιουλίου, όπως φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, το ποσό που δεν θα εισπράξουν απαλλάσσεται αυτόματα από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης. Η συγκεκριμένη απαλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή το 2021 κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020.

Στην πλατφόρμα η οποία θα είναι έτοιμη το επόμενο χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει:

Να εισέλθουν με βάση τους κωδικούς του TAXISNET προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα μισθωτήρια συμβόλαια.

Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για το ύψος του μειωμένου ενοικίου που εισέπραξαν, αλλά και τα στοιχεία των ενοικιαστών που δικαιούνται να καταβάλουν το μειωμένο ενοίκιο.

Για να ανοίξει ο δρόμος για την έκπτωση φόρου στους ενοικιαστές, θα πρέπει η αίτηση του ιδιοκτήτη να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή.

Κατόπιν, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων, προκειμένου να καθοριστεί το ποσό που θα πρέπει να συμψηφιστεί με τις φορολογικές υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη.

Με βάση τις τελευταίες αποφάσεις:

Τον Ιούνιο μειωμένο ενοίκιο μπορούν να καταβάλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές μετά από εντολή του Κράτους, αλλά και όσες επιχειρήσεις άνοιξαν εντός του Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων του λιανεμπορίου, των επιχειρήσεων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.

Έως και τον Αύγουστο ισχύει η καταβολή μειωμένου ενοικίου για όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.

Επίσης η μείωση ενοικίου ισχύει για την πρώτη κατοικία και φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών όλων των εργαζόμενων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή, όπως και η κύρια κατοικία ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή έως και τον μήνα Αύγουστο.