Μουσείο Υποβρύχιας Τέχνης στην Αυστραλία (βίντεο)

Εντυπωσιάζει με τα εκθέματα του, που στόχο έχουν την ανάδειξη της απίστευτης βιοποικιλότητας του κοραλλιογενούς υφάλου Great Barrier Reef.

Επιδιώκοντας να αναδείξει και να διατηρήσει την απίστευτη βιοποικιλότητα του κοραλλιογενούς υφάλου Great Barrier Reef της Αυστραλίας, ολοκληρώθηκε το Μουσείο Υποβρύχιας Τέχνης (MOUA) και, στον βυθό, παρουσιάζει σε φιλότεχνους δύτες γλυπτά έργα του Jason deCaires Taylor.

Στα ανοιχτά των ακτών της πόλης Townsville στην Πολιτεία Queensland, το MOUA φιλοξενεί, υποβρυχίως, μια συλλογή έργων του Βρετανού καλλιτέχνη. Το μοναδικό έκθεμα του μουσείου που είναι ορατό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι το γλυπτό «Σειρήνα του Ωκεανού», ένα έργο του οποίου τα χρώματα αλλάζουν παρακολουθώντας τις αλλαγές στη θερμοκρασία των νερών. Το γλυπτό οπτικοποιεί την άνοδο της θερμοκρασίας των νερών που έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου λεύκανση των κοραλλιών, καθώς εξορίζονται τα φύκια τα οποία ζουν μέσα στους ιστούς τους. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και διαφανές ακρυλικό και στο εσωτερικό του έχει 202 LED τα οποία αλλάζουν χρώμα με την άνοδο και πτώση της θερμοκρασίας. Οι θεατές, από μακριά, παρατηρούν αλλαγή από βαθύ μπλε σε ανοιχτό μπλε, σε κίτρινο, σε πορτοκαλί και, τέλος, σε βαθύ κόκκινο, ένδειξη ότι ο κοραλλιογενής ύφαλος διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Ο πιο τελευταίος κήπος του υποβρύχιου μουσείου, του μεγαλύτερου υποβρύχιου μουσείου στο νότιο ημισφαίριο - με επωνυμία «Coral Greenhouse» - ήταν προγραμματισμένο να εγκαινιαστεί τον περασμένο Απρίλιο, αλλά λόγω πανδημίας τα εγκαίνια αναβλήθηκαν. Περιλαμβάνει 20 γλυπτά τα οποία θα αυξάνονται σε μέγεθος, καλυπτόμενα σιγά σιγά με κοράλλια, για να προσελκύσουν νέα θαλάσσια ζωή στο Great Barrier Reef.