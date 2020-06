Οικονομία

Μείωση του ΦΠΑ και στα κόμιστρα των ταξί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές συμπεριλαμβάνει και τα ταξί, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές προσώπων, από το 24% στο 13%, αφορά και τα κόμιστρα των ταξί αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Η μείωση του ΦΠΑ, όπως σημειώνει το υπουργείο, «οδηγεί στη μείωση της τιμής των εισιτηρίων των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και χερσαίων συγκοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως μετρό και λεωφορείων. Στη μείωση αυτή, η οποία υλοποιείται ήδη από προχθές, Δευτέρα, εντάσσονται και τα κόμιστρα των ταξί».

Στην ανακοίνωση, σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ, σημειώνεται επίσης ότι : «Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα συνολικό μέτρο, που αφορά όλο τον κλάδο των μεταφορών, ο οποίος έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα από την πανδημία. Η μείωση του ΦΠΑ θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και όλους όσους δραστηριοποιούνται και εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση διατηρούν, σταθερά, στον πυρήνα της πολιτικής τους τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, η οποία αποτελεί σημαντικό όπλο στην προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για την ανάταξη της οικονομίας».