Life

Ταινία για την ζωή της Έμιλι Μπροντέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιές θα ειναι η σκηνοθέτιδα και η πρωταγωνίστρια του έργου, που θα εναι αφιερωμένη στον βίο της συγγραφέως που πέθανε τόσο νέα.

Ταινία με θέμα τη ζωή της Αγγλίδας μυθιστοριογράφου, Έμιλι Μπροντέ θα είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ηθοποιού, Φράνσις Ο’ Κόνορ.

Η Έμμα Μάκεϊ θα υποδυθεί τη συγγραφέα του έργου «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η οποία πέθανε σε ηλικία μόλις 30 ετών.

«Το έργο και τα λόγια της Έμιλι Μπροντέ είναι γεμάτα πάθος, συναίσθημα, βία και έντονη ευφυΐα» δήλωσε η Φράνσις Ο’ Κόνορ, η οποία θα γράψει και το σενάριο της ταινίας.

«Η ιστορία της αφορά μια νεαρή γυναίκα που τολμά να διαμορφωθεί, να αγκαλιάσει την αληθινή της φύση, παρά τις συνέπειες. Η Έμιλι είναι, στην πραγματικότητα, μια επιστολή αγάπης προς τις γυναίκες σήμερα, ειδικά για τις νέες γυναίκες, μια έκκληση να προκαλούν τον εαυτό τους, να συνδεθούν με την αυθεντική φωνή και τις δυνατότητές τους. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που δουλεύω με τόσο ταλαντούχους, συναρπαστικούς συντελεστές» πρόσθεσε, η ηθοποιός, γνωστή από τους ρόλους της στην ταινία «Mansfield Park» και την τηλεοπτική σειρά «Mr. Selfridge».

Ο Τζο Άλγουιντ, η Έμιλι Μπίτσαμ και ο Φιον Γουάιτγεντ θα έχουν ρόλους στη βιογραφική ταινία.

Τα γυρίσματα θα αρχίσουν τον επόμενο χρόνο στο Γιορκσάιρ και η ταινία αναμένεται να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους το 2022.