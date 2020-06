Πολιτική

Βαρβιτσιώτης για Τουρκία: όλα τα διπλωματικά όπλα είναι στο τραπέζι

«Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα απαντάμε με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνέντευξή του, νωρίτερα σήμερα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε πως η χώρα φυλάει αποτελεσματικά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της και απαντά με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα εκεί όπου προκαλείται. Και αυτό -όπως είπε- έχει φανεί σε όλα τα επίπεδα, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Όλα τα διπλωματικά όπλα τα έχουμε στο τραπέζι. Κανένα από τα διπλωματικά όπλα, τα οποία έχει η χώρα μας, δεν τα έχει απεμπολήσει», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και κατέληξε: «Η εξωτερική πολιτική χωρίς ψυχραιμία δεν είναι μία εξωτερική πολιτική η οποία τελικά εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα».