Οικονομία

Ευρωζώνη: αυξήθηκε η ανεργία τον Απρίλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οικονομολόγοι περίμεναν μία αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 9,2%, αλλά η πρόβλεψή τους βασιζόταν σε προηγούμενα στοιχεία της Eurostat...

Μικρή αύξηση σημείωσε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, διαψεύδοντας τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), ενώ οι τιμές των εργοστασίων μειώθηκαν περισσότερο του αναμενόμενου καθώς η οικονομία σχεδόν καθηλώθηκε τον δεύτερο μήνα των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο ανήλθε σε 211.000, με τον συνολικό αριθμό των ανέργων να φθάνει τα 11,919 εκατομμύρια και το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται στο 7,3% από 7,1% τον Μάρτιο. Οικονομολόγοι που είχαν ρωτηθεί από το Reuters περίμεναν μία αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 9,2%, αλλά η πρόβλεψή τους βασιζόταν σε προηγούμενα στοιχεία της Eurostat για την ανεργία τον Μάρτιο, τα οποία η στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε σήμερα στο 7,1% από 7,4%.

Οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 2% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο και κατά 4,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι οικονομολόγοι περίμεναν μία μείωση κατά 1,8% και 4%, αντίστοιχα. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη βουτιά των τιμών ενέργειας, οι οποίες υποχώρησαν 7,5% σε μηνιαία βάση και κατά 16,5% σε ετήσια βάση. Αν εξαιρεθεί η ενέργεια, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν μόνο 0,3% τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.