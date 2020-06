Συνταγές

“Food n’ Friends”: Προτάσεις για υγιεινά πιάτα από τον Κωνσταντίνο Ξένο (εικόνες)

Ο διακεκριμένος διαιτολόγος και διατροφολόγος μας αποδεικνύει πως το υγιεινό φαγητό μπορεί να είναι και πεντανόστιμο.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Κωνσταντίνο Ξένο. Ο διακεκριμένος κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος μάς συστήνει τις ελληνικές υπερτροφές και μας προτείνει γευστικά και υγιεινά πιάτα.

Στην κουζίνα του «Food n’ Friends», κινείται με απίστευτη ευκολία και μαγειρεύει με απλά υλικά, αποκαλύπτοντας τα πολύτιμα συστατικά τους.

Οι τρεις άνδρες απολαμβάνουν το γευστικό αποτέλεσμα και συμφωνούν πως το υγιεινό φαγητό μπορεί να είναι και πεντανόστιμο!