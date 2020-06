Κοινωνία

Άρση μέτρων: ανοίγουν νωρίτερα τα γυμναστήρια

Πότε ανοίγουν οι παιδικές κατασκηνώσεις. Τι ισχύει για καζίνο, σχολικές καντίνες και ΚΑΠΗ. Δείτε ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν στις 8, 15 και 29 Ιουνίου.

Aνακοινώθηκε σήμερα από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο, Νίκο Παπαθανάση, η περαιτέρω σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την 6η Ιουνίου ανοίγει η εστίαση σε εσωτερικούς χώρους με συγκεκριμένο πρωτόκολλο υγειονομικής ασφάλειας, όπως επίσης η εστίαση στα ξενοδοχεία.

Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν μεταξύ άλλων τα εποχικά ξενοδοχεία, οι εγκαταστάσεις γυμναστικής, οι δραστηριότητες μουσείων καθώς και τα θεραπευτικά λουτρά. Στις 29 Ιουνίου ανοίγουν οι παιδικές κατασκηνώσεις ενώ από την 1η Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, τα συνέδρια και οι εκθέσεις.

Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, με το έκτο και έβδομο στάδιο χαλάρωσης των μέτρων, από 6 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου, επιστρέφουν στις δουλειές τους 89.000 εργαζόμενοι αριθμός που αντιστοιχεί στο 13% όσων είχε ανασταλεί με κυβερνητική απόφαση η εργασία τους. Ταυτόχρονα επαναλειτουργούν 63.000 επιχειρήσεις, δηλαδή το 24% αυτών.

Επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι ακόμη δεν θα ανοίξουν: οι σχολικές καντίνες, οι κλειστές αίθουσες κινηματογράφου, τα ΚΑΠΗ και τα καζίνο.