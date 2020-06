Συνταγές

“Food n’ Friends”: Η Νόνη Δούνια και η… γλυκιά αποστολή της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Νόνη Δούνια από τα έδρανα της Βουλής… στην κουζίνα του “Food n’ Friends” κερδίζει τις εντυπώσεις.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, τη Νόνη Δούνια.

Η γοητευτική βουλευτής της ΝΔ έρχεται ευδιάθετη για να φτιάξει ένα λαχταριστό αλλά και ελαφρύ επιδόρπιο.

Αν και η ίδια δε δηλώνει λάτρης των γλυκών, το αποτέλεσμα της ζαχαροπλαστικής της τους κερδίζει όλους!

Με τον Δημήτρη και τον Ηλία συζητάνε τα πάντα. Μεταξύ άλλων, τους αποκαλύπτει το φαγητό που έχει ξεχωρίσει στο κυλικείο της Βουλής αλλά και τις διατροφικές της αδυναμίες.