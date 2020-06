Κοινωνία

Τραγωδία στην άσφαλτο: σκοτώθηκε με τον ίδιο τρόπο που χάθηκε και ο γιος του

Μέσα σε 9 χρόνια, πατέρας και γιος έφυγαν από τη ζωή με τον ίδιο, τραγικό τρόπο...

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου ενος 53χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημέρωμα στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, ο άτυχος Πατρινός, επιστρέφοντας στο σπίτι του στην Αθήνα, όπου διέμενε τον τελευταίο μήνα, έχασε τον έλεγχο της μηχανής μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο θάνατος του, ήταν ακαριαίος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όμως ήταν ήδη αργά, αφού οι γιατροί, απλά, διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Ο άτυχος 53χρονος, τον Ιούλιο του 2011 είχε χάσει τον 18χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανάκι, που είχε σημειωθεί στην είσοδο της πόλης του Πύργου.