Κοινωνία

Έκρυβε την κοκαΐνη μέσα σε... παιχνίδι!

Άδοξο τέλος είχε το σχέδιο ενός άνδρα να μεταφέρει κοκαΐνη στην Μύκονο . Πως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Στην σύλληψη ενός 28χρονου, που ταξίδεψε από τον Πειραιά για να σπρώξει κοκαΐνη στο κοσμοπολίτικο νησί των ανέμων.προχώρησε η ειδική ομάδα της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου.

Ο αλλοδαπός, πιάστηκε χθες στις 21:30 όταν αποβιβάστηκε από το Blue Star στο λιμάνι της Μυκόνου, κουβαλώντας μαζί του περίπου 1,5 κιλό κοκαΐνης, την οποία είχε κρύψει μέσα σε κονσόλα παιχνιδιού.



Οι ράμπο του Λιμεναρχείου με την εκπαιδευμένη σκυλίτσα Ugly, που είχαν πληροφορίες, τον σταμάτησαν και του ζήτησαν να τον ελέγξουν. Ο Αλβανός, τους είπε ότι είχε την κονσόλα για να παίζει παιχνίδια χωρίς ωστόσο να έχει πάνω του τις δισκέτες.

Οι λιμενικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, άνοιξαν το κουτί και εντόπισαν μια συσκευασία, η οποία ήταν τυλιγμένη με πολλά στρώματα πλαστικής μεμβράνης και ανάμεσα είχε τοποθετήσει γράσο έτσι ώστε τα ναρκωτικά να μην μπορούν να εντοπιστούν από τα σκυλιά. Όμως δεν τα κατάφερε και η ειδική ομάδα του πέρασε χειροπέδες και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.