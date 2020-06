Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκαλύψεις, παράτολμες αποφάσεις και μια αιματοβαμμένη συμπλοκή (εικόνες)

Οι εξελίξεις φέρνουν σε αδιέξοδο τους ήρωες της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1! Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Συνταρακτικές είναι οι εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45. Πάρτε μία… «γεύση».

Δευτέρα 8 Ιουνίου - Επεισόδιο 102

Ο Δούκας αναγκάζεται να παραδεχτεί στην Ανέτ, πως ο γιος της είναι ο Μελέτης ενώ προσπαθεί γι’ άλλη μια φορά να την πείσει να επιστρέψει στο Παρίσι, όμως η Ανέτ είναι αποφασισμένη να παραμείνει και να διεκδικήσει μια θέση στη ζωή του παιδιού της. Όμως, μια συζήτηση με την Πηνελόπη θα φέρει και πάλι την Ανέτ σε αδιέξοδο. Παράλληλα, η Δρόσω αντιλαμβάνεται το φλερτ του Ιορδάνη Αλεξανδρή, ενός νεαρού εμπόρου υφασμάτων, όμως δεν του αφήνει περιθώριο προσέγγισης. Ο Νικηφόρος καταφέρνει να πάρει, στα χέρια του, την περιβόητη μελέτη του Θεοτόκη και με τη συμπαράσταση της Ασημίνας βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο σχέδιό του ν’ ανατρέψει τη βιομηχανική ζώνη. Η Ελένη δέχεται ένα δώρο ιδιαίτερης σημασίας απ’ τον Κυπραίο ενώ την ίδια ώρα ο Λάμπρος βρίσκεται σ’ ένα δικηγορικό γραφείο προκειμένου να βρει μια λύση, για να πάρει διαζύγιο απ’ την Θεοδοσία. Θα καταφέρει, αυτήν τη φορά, να ελευθερωθεί; Ο Δημητράκης παρασέρνει τον Κλεομένη σ’ ένα απομονωμένο μέρος, προκειμένου να τον ξεμπροστιάσει μπροστά στα μάτια του Δούκα, του Κωνσταντή και του Μελέτη. Θα αποδειχθούν, επιτέλους, οι ισχυρισμοί του Μελέτη ή η τύχη του Κλεομένη δεν έχει, ακόμα, τελειώσει;

Τρίτη 9 Ιουνίου - Επεισόδιο 103

Ο Κλεομένης, σοκαρισμένος, καταλαβαίνει πως ο Δημητράκης εξυπηρετούσε τα σχέδια του Μελέτη. Πώς θα αντιδράσει; Θα καταφέρει να θολώσει τα νερά; Θα καταλάβει ο Δούκας το παιχνίδι του; Η Πηνελόπη απογοητευμένη από την αποτυχία του σχεδίου προσπαθεί να πείσει τον Μελέτη να εγκαταλείψει την προσπάθεια αλλά εκείνος δείχνει ανένδοτος. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του; Η Ανέτ ανησυχεί μήπως σκέφτονται να κάνουν κάποια τρέλα. Θα τους αποκαλύψει την αλήθεια για τη συγγένειά τους; Οι τρεις αδελφές έρχονται, για άλλη μια φορά, σε σύγκρουση καθώς η Μυρσίνη δε χάνει ευκαιρία να σπέρνει τη διχόνοια, ενώ ο Λάμπρος ενημερώνει τη Θεοδοσία πως πήγε σε δικηγόρο και θα προχωρήσει με το διαζύγιο. Πώς θα αντιδράσει ο Μιλτιάδης όταν καταλάβει τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι του; Η Ελένη παλεύει ανάμεσα στα συναισθήματά της για τον Λάμπρο και το μέλλον της με τον Θωμά. Θα φορέσει, τελικά, το δαχτυλίδι του Κυπραίου ή θα περιμένει το διαζύγιο του Λάμπρου;

Τετάρτη 10 Ιουνίου - Επεισόδιο 104

Η Πηνελόπη και ο Μελέτης παίρνουν μια παράτολμη απόφαση για το μέλλον τους, την ώρα που η Ανέτ προσπαθεί να πλησιάσει τον γιο της. Παράλληλα, ο Μιλτιάδης καταρρακώνεται απ’ όσα συμβαίνουν στον γάμο του Λάμπρου, όμως, εκείνος είναι αμετάπειστος στην απόφασή του. Την ίδια ώρα, ο Νικηφόρος βλέπει τα σχέδιά του να ναυαγούν όταν πληροφορείται για το πραγματικό ποιόν του Θεοτόκη ενώ η Δρόσω δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη απ’ την Ρίζω που της φέρνει… προξενιό. Ο Κλεομένης ανακοινώνει στην Πηνελόπη πως θα μετακομίσουν στο Λονδίνο ύστερα απ’ την άρνηση του Δούκα σε κάποιες απαιτήσεις του. Η Πηνελόπη βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ποιο πανούργο σχέδιο έχει και πάλι στο μυαλό του ο Κλεομένης; Η Θεοδοσία μπαίνει σε περιπέτειες στην προσπάθειά της, να βρει χρήματα για να προσλάβει δικηγόρο για το διαζύγιο ενώ την ίδια ώρα ο Λάμπρος θέτει μια ερώτηση στην Ελένη που απ’ την απάντησή της θα κριθούν πολλά.

Πέμπτη 11 Ιουνίου - Επεισόδιο 105

O Κλεομένης είναι αμετάπειστος στην απόφασή του, να φύγει με την Πηνελόπη στο Λονδίνο. Τότε, η Πηνελόπη θα προτείνει ένα παράτολμο σχέδιο στον Μελέτη προκειμένου να ζήσουν ελεύθεροι τον έρωτά τους. Θα το αποδεχτεί, όμως, ο Μελέτης; Η Ασημίνα πανικοβάλλεται όταν μαθαίνει ότι ο Ιορδάνης «πολιορκεί» τη Δρόσω, καθώς τον βλέπει ως μια μελλοντική απειλή στα σχέδιά τους. Πώς θα αντιδράσει όταν η Δρόσω δείχνει να κάμπτεται απ’ την πολιορκία του; Την ίδια ώρα, ο συνεταιρισμός θα δεχθεί ακόμα ένα πλήγμα ενώ ο Νέστορας θα κάνει μια σημαντική ανακάλυψη για τον Κυπραίο, ύστερα απ’ την επίσκεψη ενός παλιού συμπολεμιστή του. Τα σχέδια του Νικηφόρου να εμποδίσει τη βιομηχανική ζώνη κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα, καθώς ο Δούκας πληροφορείται τις υπόγειες κινήσεις του. Ο Λάμπρος εμμένει στην απόφασή του για το διαζύγιο, φέρνοντας συνεχώς τη Θεοδοσία στα όριά της, με αποτέλεσμα μια τυχαία συνάντησή της με την Ελένη να βαφτεί με αίμα…

