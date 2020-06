Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Κουτσούμπας: Συζήτηση για ελληνοτουρκικά και οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

«Σχεδόν καθημερινά, η τουρκική ηγεσία, αντί να αναζητά γέφυρες συνεννόησης, προσπαθεί με κάθε τρόπο, με απαράδεκτες μεθοδεύσεις, να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την συνάντησή της, με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι «είναι αυτονόητη και δεδομένη η βούληση όλων μας, να προστατεύσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην ειρηνική συνύπαρξη όλων των λαών της περιοχής».

Ειδική αναφορά, έκανε και στην πρόσφατη επίσκεψή της στη Θράκη, λέγοντας ότι είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα προβλήματα και τις δυσκολίες μιας ακριτικής περιοχής όπου συμβιώνουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας και υπογράμμισε ότι «Την ώρα που εμείς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε όρους ισονομίας, ισοπολιτείας και ειρηνικής συνύπαρξης, δυστυχώς οι γείτονές μας δημιουργούν συνεχώς εντάσεις και προβλήματα».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπα σημείωσε ότι «οι εξελίξεις τρέχουν, είναι κατά την άποψή μας επικίνδυνες, σύνθετες, δύσκολες, με τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και με την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας, η οποία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση, εξαιτίας μιας νέας πλέον οικονομικής κρίσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εκτίμησε ότι «δυστυχώς τα μόνιμα υποζύγια είναι πάλι οι εργαζόμενοι, ο λαός της χώρας μας, οι άλλοι λαοί», και πρόσθεσε ότι και από αυτή την άποψη θα ήθελε να ενημερώσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις θέσεις και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την συμβολή του ΚΚΕ στην εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εκδήλωση της Πρωτομαγιάς, που πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο Σύνταγμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι τώρα έχουμε μπροστά μας μια νέα περίοδο και πρόσθεσε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας. Απευθυνόμενη στον κ. Κουτσούμπα τόνισε ότι γνωρίζει το ενδιαφέρον του για τους εργαζόμενους και τους νέους που έχουν πληγεί και υπογράμμισε, ότι «είναι ευθύνη όλων μας να συμβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που είναι σε δύσκολη θέση, καθώς κάποιοι ενδεχομένως θα χάσουν τη δουλειά τους, ενώ πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες αγωνίζονται να επιβιώσουν».