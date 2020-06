Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την διευκόλυνση των εκδρομέων. Πότε απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πλησιάζει και η Τροχαία δημοσιοποίησε τον σχεδιασμό της για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκδρομέων.

Τα αυξημένα μέτρα θα ληφθούν από τις 5 έως τις 8 Ιουνίου 2020 με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των εξοδούχων του τριημέρου. Επιπλέον, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών θα εφαρμόσει η Τροχαία για συγκεκριμένες ώρες από την Παρασκευή, 5 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου.

Αναλυτικά, ο σχεδιασμός των μέτρων της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων στις πόλεις, σε όλη την εορταστική περίοδο για την εξασφάλιση απρόσκοπτης και ασφαλούς κίνησης οχημάτων και πολιτών και ιδιαίτερα των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

Αυξημένα μέτρα Τροχαίας στις εισόδους – εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, κυρίως για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Επιπλέον:

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους, όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί).

Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς – υπηρεσίες, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που τυχόν θα ανακύψουν.

Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Υπηρεσιών Επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

“Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας» ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών λόγω Αγίου Πνεύματος

Επιπλέον, το διάστημα του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου.

Η απαγόρευση ισχύει για την Παρασκευή, 5 Ιουνίου από 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο, 6 Ιουνίου από 08:00 έως 13:00 στους εξής δρόμους:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα) από τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660).

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι), από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065), από τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625) μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479), από τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291) μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359).

Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιόμετρο.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300).

Επιπλέον:

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) μέχρι τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97 + 550). -Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη γέφυρα “Χαρίλαος Τρικούπης” (Χ.Θ. 0+000) έως το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991).

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο ρεύμα προς Καλαμάτα, από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας).

Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη) από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000).

Η απαγόρευση ισχύει για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου από 16:00 έως 23:00 στους εξής δρόμους:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960).

Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από το 34ο χιλιόμετρο μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), στο ρεύμα προς Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820).

Επίσης:

Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύμα προς Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη γέφυρα “Χαρίλαος Τρικούπης” (Χ.Θ. 0+000).

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300).

Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη), στο ρεύμα προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000).

Από την απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται:

Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008,

Τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ,

Τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου,

Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014 (Β΄ 2418), εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

Καθώς και:

Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και

Τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.