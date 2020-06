Κοινωνία

Νεκρός οδηγός μετά από φωτιά σε βυτιοφόρο (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε από διερχόμενους ο άτυχος αυτοκινητιστής. Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός βυτιοφόρου, στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Πιερίας.

Ο οδηγός εντοπίστηκε εκτός του οχήματος με εμφανή εγκαύματα στο σώμα του, ενώ η φωτιά εκδηλώθηκε στο μπροστινό μέρος του φορτηγού.

Η τραγωδία συνέβη στο 426 χλμ. Της Εθνικής Οδού, στα Καλύβια Βαρικού Πιερίας, αφού το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και δίπλωσε.

Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα με 15 άνδρες της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω του τροχαίου διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού.

Πηγή εικόνων: olympiobima.gr