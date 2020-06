Κόσμος

Ο Πάπας Φραγκίσκος για τον Τζορτζ Φλόιντ και την βία στις ΗΠΑ

Τι ανέφερε σε μήνυμα του ο Ποντίφηκας, σχολιάζοντας τα γεγονότα μετά την ρατσιστική δολοφονική επίθεση στον 46χρονο.

"Απαράδεκτη" έκρινε σήμερα οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού ο Πάπας Φραγκίσκος αντιδρώντας στον θάνατο στην Μινεάπολη των ΗΠΑ του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, αλλά καταδίκασε και τις βίαιες αντιδράσεις που ακολούθησαν.

"Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ούτε να κλείνουμε τα μάτια σε οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού ή αποκλεισμού και να προσποιούμαστε ότι υπερασπιζόμαστε την ιερότητα κάθε ανθρώπινης ζωής", δήλωσε ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος χαρακτήρισε παράλληλα τον ρατσισμό "αμαρτία".

"Την ίδια ώρα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η βία τις τελευταίες νύχτες είναι αυτοκαταστροφική", πρόσθεσε ο Ποντίφικας. "Τίποτε δεν κερδίζεται με τη βία, ενώ αυτά που χάνονται είναι πολλά", σχολίασε επίσης, σε ιδιαίτερο μήνυμα που απηύθυνε στους αγγλόφωνους πιστούς.

"Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία τις επώδυνες κοινωνικές ταραχές που σημειώθηκαν στο έθνος σας αυτές τις μέρες, μετά τον τραγικό θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ", υπογράμμισε.

"Σήμερα ενώνω τη φωνή μου με την Εκκλησία του Αγίου Παύλου και τη Μινεάπολη και με τις ΗΠΑ για να προσευχηθώ για την ανάπαυση της ψυχής του Τζορτζ Φλόιντ και για όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της αμαρτίας του ρατσισμού", συνέχισε.

"Προσευχόμαστε για την ανακούφιση των συντετριμμένων οικογενειών και φίλων και προσευχόμαστε για την εθνική συμφιλίωση και την ειρήνη, στις οποίες προσβλέπουμε", κατέληξε ο Ποντίφικας.

Ο Φλόιντ, ένας 46χρονος Αφροαμερικανός, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη των ΗΠΑ επαναλαμβάνοντας τη φράση "Δεν μπορώ να αναπνεύσω", καθώς βρισκόταν ξαπλωμένος στο έδαφος, δεμένος με χειροπέδες και το λαιμό του να βρίσκεται κάτω από το γόνατο ενός αστυνομικού, οι συνάδελφοι του οποίου έμειναν αδρανείς. Οι νεκροψίες που έγιναν επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατός του οφειλόταν στην πίεση που δέχθηκε στον λαιμό του.

Μετά τον θάνατό του ένα κίνημα οργής κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ.