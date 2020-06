Κόσμος

Αυστρία: το πατρικό του Χίτλερ... αλλάζει χρήση!

Μέχρι το τέλος του 2022 θα διαρκέσουν οι εργασίες αναδιαμόρφωσης του σπιτιού στο οποίο γεννήθηκε ο μεγαλύτερος εγκληματίας στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο Αδόλφος Χίτλερ, στο Μπραουνάου της Άνω Αυστρίας, και όπου μελλοντικά θα στεγάζονται υπηρεσίες της εκεί περιφερειακής αστυνομικής διοίκησης.

Την αναδιαμόρφωση του κτιρίου, η οποία θα στοιχίσει περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ, αναλαμβάνει γραφείο αρχιτεκτόνων από το αυστριακό ομόσπονδο κρατίδιο του Φόραλμπεργκ, οι οποίοι κέρδισαν τον σχετικό διαγωνισμό του υπουργείου Εσωτερικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στον οποίο συμμετείχαν συνολικά δώδεκα υποψήφιοι με τις προτάσεις τους και του οποίου τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σήμερα στη Βιέννη.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει την δικαιοδοσία επί του σπιτιού, έπειτα και από την χρονοβόρα διαδικασία απαλλοτρίωσής του από την Αυστριακή Δημοκρατία, που οφειλόταν στις επανειλημμένες δικαστικές προσφυγές της πρώην ιδιοκτήτριας, η οποία αποδέχθηκε τελικά την αποζημίωσή της, ύψους 812.000 ευρώ.

Η μελλοντική στέγαση εκεί, της περιφερειακής αστυνομικής διοίκησης και μίας αστυνομικής επιθεώρησης, αποτελεί την καταλληλότερη χρήση του κτιρίου, τόνισε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ επισημαίνοντας πως, σε τελική ανάλυση, η Αστυνομία είναι ο φύλακας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ελευθερίας.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Χέρμαν Φάινερ ανέφερε πως η αναδιαμόρφωση του κτιρίου αφορά την “ουδετεροποίηση ολόκληρου του χώρου”, και ως εκ τούτου, προς αυτό προσανατολίστηκε η διεπιστημονική επιτροπή, η οποία ασχολήθηκε με το έργο, ενώ η αναμνηστική πλάκα μπροστά από το κτίριο θα πρέπει, κατά την άποψή του, να μεταφερθεί στο Μέγαρο της Ιστορίας στη Βιέννη.

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική πρόταση που κέρδισε τον διαγωνισμό, “η απλότητά της ήταν αυτό που μας έπεισε όλους στην κριτική επιτροπή”, υπογράμμισε ο πρόεδρός της, Ρόμπερτ Βίμερ, αναφέροντας πως η εσωτερική δομή του κτιρίου με τα έως τώρα δύο διαμερίσματα θα διατηρηθεί, κάτι που ικανοποιεί ιδιαίτερα και την Υπηρεσία Διατηρητέων Κτιρίων, ενώ αρχιτεκτονικά θα υπάρξει φροντίδα ώστε το κτίριο να μην προσελκύει νεοναζιστές για να συγκεντρώνονται εκεί .

Ήδη από την αρχή των συζητήσεων για την αναδιαμόρφωση του κτιρίου, στόχος ήταν να αλλάξει η εικόνα του, και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παραμείνει οποιαδήποτε διασύνδεσή του με το πρόσωπο του μεγαλύτερου εγκληματία στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι διαφορετικά θα συνεχιζόταν ο μύθος του σπιτιού όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, αποτελώντας τόπο μνήμης και προσκυνήματος για νεοναζιστές και ακροδεξιούς.

Το αυστριακό κράτος είχε προχωρήσει στην απαλλοτρίωση του σπιτιού στη βάση του σχετικού ομοσπονδιακού νόμου που είχε ψηφίσει με μεγάλη πλειοψηφία η Ολομέλεια της αυστριακής Βουλής στις 15 Δεκεμβρίου 2016, δίνοντας τέλος στις πολυετείς συζητήσεις για το μέλλον του κτιρίου.

Με τον νόμο τερματιζόταν η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο κράτος και την ιδιοκτήτρια, διαμάχη που είχε ξεκινήσει από το 2011, με το σπίτι να παραμένει από τότε κενό, ενώ κατά διαστήματα είχαν γίνει διάφορες προτάσεις ως προς τη μελλοντική χρήση του.

Οριστικό τέλος στην πολυετή διαμάχη ανάμεσα στην ιδιοκτήτρια του κτιρίου και την Αυστριακή Δημοκρατία, είχε δώσει το Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο με απόφασή του, της 30ής Ιουνίου 2017, με την οποία είχε απορρίψει την αγωγή κατά της απαλλοτρίωσης που είχε καταθέσει η ιδιοκτήτρια τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς, μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου απαλλοτρίωσης.

Στο σχετικά απλοϊκό και άσημο διώροφο κτίριο στη διεύθυνση “Σάλτσμπουργκερ Φόρστατ 15” στο Μπραουνάου, ζούσε από τα τέλη του 19ου αιώνα ο τελωνειακός υπάλληλος Άλοϊς Χίτλερ με τη σύζυγο του Κλάρα.

Στο κτίριο αυτό γεννήθηκε – ως τρίτο από τα έξι παιδιά του ζεύγους -- στις 20 Απριλίου του 1889 και παρέμεινε εκεί μέχρι την ηλικία των τριών ετών, ο μεγαλύτερος εγκληματίας στην ιστορία της ανθρωπότητας, με την πόλη στις όχθες του ποταμού Ιν να ζει μέχρι σήμερα στη μαύρη σκιά αυτής της “κληρονομιάς”.