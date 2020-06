Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά της Εκκλησίας της Ελλάδος στο ΕΣΥ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος παρέδωσε στον Βασίλη Κικίλια νοσοκομειακό εξοπλισμό αξίας 97.000 ευρώ.

Νοσοκομειακό εξοπλισμό δωρίζει η Εκκλησία της Ελλάδος για την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί, στη συνάντηση του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, στο Μέγαρο της Ιεράς Συνόδου, παραδόθηκε εξοπλισμός με ιατρικά μόνιτορ, αξίας 85.000 ευρώ, και ένας κεντρικός σταθμός παρακολούθησης επίσης για τις ΜΕΘ αξίας 12 χιλιάδων ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος υγείας.

Ο Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για τη σημαντική δωρεά, ενώ τόνισε ότι όλοι μαζί έδωσαν μια σκληρή μάχη για να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξήρε το έργο της κυβέρνησης και σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει συμπόρευση προς όφελος του ελληνικού λαού.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε: «Θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για την έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας».