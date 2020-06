Κοινωνία

Καταγγελία της ΔΟΕ: Έλεγχοι της αστυνομίας σε σχολεία

Για "απαράδεκτες πρακτικές" κάνει λόγο η ΔΟΕ στην ανακοίνωση της υπογραμμίζοντας ότι "η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά στα σχολεία".

«Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την προσπάθεια αστυνομικών ελέγχων σε Δημοτικά Σχολεία της Χίου, δήθεν, για να εξεταστεί αν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, αφού δεν προκύπτει από πουθενά τέτοιου είδους αρμοδιότητα», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της η ΔΟΕ αναφέρει:



«Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 1/6/2020 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξανάνοιξαν ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ οι διευθυντές των σχολείων, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., αστυνομικοί εκτελώντας κατά τα λεγόμενά τους, πάγιες εντολές για έλεγχους σε δημόσιες υπηρεσίες, πραγματοποίησαν ελέγχους στο 4ο και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, ζήτησαν στοιχεία από τους διευθυντές των σχολείων, δημιουργώντας την αίσθηση αστυνόμευσης των σχολικών μονάδων. Πρόκειται για απαράδεκτες πρακτικές.

Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Με την ανοχή της ευνοεί την καλλιέργεια της αντίληψης πως υπήρχε περίπτωση οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί να αυθαιρετούν σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών.

Αυτό που οφείλει να πράξει, είναι να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, να τις στελεχώσει με το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας και να δώσει γενναίο κονδύλι για την αγορά απαραίτητου υγειονομικού υλικού.

Η αστυνομική διεύθυνση Χίου πρέπει άμεσα να ζητήσει συγγνώμη για τις απαράδεκτες πρακτικές της. Δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα διενέργειας εφόδων και ελέγχων στις σχολικές μονάδες διαταράσσοντας το παιδαγωγικό κλίμα και το ομαλό μαθησιακό περιβάλλον που είναι απαραίτητο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν τους θυμίζουμε πως όπως στην περίοδο των περιορισμών οι εκπαιδευτικοί στάθηκαν δίπλα στους μαθητές και τις οικογένειές τους, έτσι και τώρα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολεία τη στιγμή που η κυβέρνηση ως μοναδικό της μέλημα έχει τo να ψηφίσει το αντιεκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο που έχει φέρει στη Βουλή.

Η κυβέρνηση, εδώ και τώρα οφείλει να εγγυηθεί, ότι δεν θα ξανασυμβεί αντίστοιχο περιστατικό αυθαιρεσίας που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά στα σχολεία! Δε θα επιτρέψουμε καμία αυθαιρεσία, καμία αυταρχική συμπεριφορά!»