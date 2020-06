Κοινωνία

Συλλήψεις για τόνους λαθραίου καπνού και δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντόπισαν οι αστυνομικοί τους τόνους λαθραίου καπνού και τα δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρα.

Στο πλαίσιο ειδικής δράσης – εξόρμησης, για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική, συνελήφθη, το πρωί στις 2 Ιουνίου στον Ασπρόπυργο, από κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου και της Ο.Π.Κ.Ε., Έλληνας για παράβαση του Νόμου περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Νόμου περί Φωτοβολίδων και Βεγγαλικών.



Συγκατηγορούμενος, για την ίδια υπόθεση, τυγχάνει και δεύτερο άτομο, ένας αλλοδαπός, που αναζητείται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από έρευνας, σε δύο φορτηγά οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα εντός περιφραγμένου υπαίθριου χώρου στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

21.000 πακέτα τσιγάρα διαφόρων εταιριών,

69.000 συσκευασίες καπνού και

5.000 κιλά λαθραίου καπνού χύμα

Τα συγκεκριμένα πακέτα και συσκευασίες δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Επιπλέον, σε οικίσκο εντός του εν λόγω χώρου στάθμευσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 κροτίδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.