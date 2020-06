Life

“The 2Night Show”: απολαυστικές συναντήσεις και αποκαλύψεις την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιούμορ, παιχνίδια, εξομολογήσεις καρδιάς, απολογισμοί και εκρηκτικές παρουσίες στις οθόνες μας.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τον Νίκο Μουτσινά σε μια άκρως απολαυστική συνάντηση και κουβέντα. Όμως, ο Νίκος και ο Γρηγόρης καταφέρνουν, τελικά, να μιλήσουν σοβαρά;

Με χιούμορ και αστεία πειράγματα, σχολιάζουν τους πάντες και τα πάντα ενώ μέσα από ένα ιδιαίτερο παιχνίδι μαθαίνουμε τι γνώμη έχει ο ένας για τον άλλον.

Τέλος, ο Νίκος εκφράζει την επιθυμία του να υιοθετήσει ένα παιδί, ενώ αποκαλύπτει πως έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, ώστε να γνωρίζει ποιες είναι οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για μια υιοθεσία.

Ο Δημήτρης Καμπουράκης, σε μια σπάνια τηλεοπτική συνάντηση με τον Γρηγόρη, κάνει έναν απολογισμό της δημοσιογραφικής του πορείας και εξηγεί γιατί ένας δημοσιογράφος πρέπει να λέει τη γνώμη του και να έχει πολιτική άποψη.

Πόσο δυσκολεύτηκε να βρει δουλειά μετά το κλείσιμο του Mega; Έχει βρεθεί ποτέ στο στόχαστρο;

Μεταξύ άλλων δηλώνει πως έχει στοχοποιηθεί πολλές φορές, ενώ ομολογεί πως αν και δεν είναι «άγιος» δεν έχει κάνει ποτέ «παγαποντιές».

Η εντυπωσιακή και εκρηκτική Κόνι Μεταξά, στην καλύτερη περίοδο της ζωή της, τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά, έρχεται στο «The 2Night Show» και μιλά για τη συμμετοχή της στο «Just The 2 Of Us», για τον σύντροφό της, τη σχέση εξ' αποστάσεως, αλλά και για το πόσο πιθανό είναι να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, στο μέλλον.

Έχει βαρεθεί το Instagram; Πώς αντιμετωπίζει, πλέον, τα αρνητικά σχόλια; Πόσο έχει ωριμάσει η ίδια σαν άνθρωπος;

Πόσο την έχει βοηθήσει το τηλεοπτικό της ταίρι, Τάσος Ξιαρχό, που εισβάλλει στο στούντιο και μας αποκαλύπτει πως θα ήθελαν να πάνε ακόμα και στη Eurovision μαζί;

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow