Ένας στους 3 Έλληνες δεν ανησυχεί πλέον για τον κορονοϊό

Ένας στους 3 Έλληνες/ίδες δεν ανησυχεί πλέον για την επιδημία του κορονοϊού, το 83% συμφωνεί με τα μέτρα που έλαβε η Πολιτεία και το 61% των γιατρών έχει απώλεια εισοδήματος -όπως δηλώνει- άνω του 25%, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που διενήργησε η εταιρία ALCO σε κοινό και γιατρούς για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας αποτυπώνει εικόνα αποδοχής για τα σχετικά με τον κορονοϊό μέτρα αλλά και εικόνα μειούμενης ανησυχίας και χαλάρωσης σε σχέση με την εφαρμογή τους.

Τα συμπεράσματα της έρευνας

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψαν τα εξής:

Η ανησυχία για τον κορονοϊό μειώνεται (1 στους 3 ανησυχεί πλέον λίγο ή καθόλου). Η γνώση των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης είναι καθολική, η εφαρμογή τους, όμως, όχι, αφού το 44% εφαρμόζει τα μέτρα αρκετά, ενώ το 8% λίγο. Είναι προφανές ότι ο περιορισμός της ανησυχίας έχει οδηγήσει σε χαλάρωση της τήρησης των μέτρων, κάτι που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

Η μεγάλη πλειονότητα θεωρεί ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τον κορονοϊό είναι αυτά που πρέπει, όμως, το 25% πιστεύει ότι ήταν αυστηρότερα απ' όσο έπρεπε, ενώ το 15% εκτιμά ότι η άρση των μέτρων εξελίσσεται πιο αργά απ' ό,τι θα έπρεπε.

Η αντίληψη της κοινωνίας για τους ιατρούς, αλλά και για το σύστημα δημόσιας υγείας βελτιώθηκε σημαντικά, μετά την πανδημία. Ειδικότερα για τους ιατρούς, το σχετικό ποσοστό φτάνει το εντυπωσιακό 61%.

Σε αντίθεση με την ενισχυμένη εικόνα τους, ωστόσο οι ιατροί είδαν την κίνηση στα ιατρεία τους να μειώνεται πολύ σημαντικά (το 64% του δείγματος δηλώνει ότι περιόρισε τις σχετικές επισκέψεις).

Η αναγνωσιμότητα του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αυξάνεται με αργό ρυθμό (ξεπέρασε οριακά το 50%), όπως και η αντίληψη για θετική επίδρασή του στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Η στάση του ιατρικού κόσμου

Η μεγάλη πλειονότητα των ιατρών συμφωνεί απολύτως με τα μέτρα που έλαβε η Πολιτεία (83%), αλλά και με το ρυθμό άρσης τους (72%).

Καθολική εμφανίζεται να είναι στον ιδιωτικό τομέα η τήρηση των μέτρων στους χώρους εργασίας (98%), σε αντίθεση με το δημόσιο τομέα όπου ένα 12% δηλώνει ότι τα μέτρα δεν τηρήθηκαν, ενώ το 21% των ιατρών αναφέρει ελλείψεις σε μέσα προφύλαξης.

Δεύτερος βασικός άξονας της έρευνας είναι η αντίληψη, για πρώτη φορά, των ιατρών του δημόσιου τομέα περί σταθεροποίησης των συνθηκών και των αμοιβών. Συνολικά, οι ιατροί εκτιμούν ότι το σύστημα Δημόσιας Υγείας ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας (92% -47% πλήρως και 45% αρκετά), ενώ, για πρώτη φορά, αξιολογούν το επίπεδο περίθαλψης ως ισάξιο με εκείνο των ευρωπαϊκών χωρών.

Τρίτος βασικός άξονας, η αποτύπωση πολύ σημαντικών απωλειών εισοδήματος στους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, εξαιτίας της πανδημίας. Το 61% εκτιμά ότι η μείωση υπερβαίνει το 25%, ενώ ένα πρόσθετο 18% εκτιμά ότι ή μείωση κυμαίνεται μεταξύ 11% και 25%.

Τέταρτος βασικός άξονας είναι η μεγάλη αλλαγή της στάσης των ιατρών σε σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. Τα σαφώς αρνητικά ποσοστά των προηγούμενων ετών (64% το 2018 και 72% το 2019), έχουν αντιστραφεί πλήρως, με τη θετική αξιολόγηση να φτάνει το 71% (13% πολύ θετικά και 58% θετικά).

Σε ό,τι αφορά το ειδικότερο ζήτημα του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας, η εικόνα έχει μεταβληθεί σημαντικά, με τους ιατρούς του ιδιωτικού τομέα να είναι πλέον μοιρασμένοι (39% θετικοί, 35% αρνητικοί, 26% δεν γνωρίζουν), σε σχέση με το 65% αρνητικών κρίσεων του 2019.

Πολύ πιο θετική είναι πλέον και η εικόνα σε σχέση με την επίδραση του συστήματος στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (41% έναντι 37% που διαφωνεί), ενώ παραμένει έντονα αρνητική (83%), η αντίληψη για την προσφορά από το νέο σύστημα αξιοπρεπούς αμοιβής και σωστών επαγγελματικών συνθηκών στους ιατρούς.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάιο σε 1.000 άτομα από όλη την Ελλάδα και σε 400 ιατρούς μέλη του ΙΣΑ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματά της ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης επισήμανε πως «η ελληνική κοινωνία βγαίνει περισσότερο δυνατή και συσπειρωμένη από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα μας. Οι πολίτες αντελήφθησαν το δίχτυ προστασίας που δημιούργησε η πολιτεία και ο ιατρικός κόσμος -ο οποίος με αυταπάρνηση βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αναδείχθηκε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων γιατρών και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση».