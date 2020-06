Κοινωνία

Μάνδρα: Ξεκινά πάλι η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία

Η τραγωδία της Μάνδρας «ζωντανεύει» ξανά στο δικαστήριο. Στο «σκαμνί» 21 κατηγορούμενοι.

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, ημέρα πλήρους επαναλειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων, θα συνεχιστεί η δίκη για τη φονική πλημμύρα στην Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 που κόστισε την ζωή 25 ανθρώπων.

Η δίκη εκφωνήθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο τον περασμένο Ιανουάριο και οδηγήθηκε σε διακοπή προς αναζήτηση μεγαλύτερης αίθουσας καθώς η υπόθεση έχει 21 κατηγορούμενους και πολυάριθμους συνηγόρους. Η διαδικασία, αν και μεταφέρθηκε στην αίθουσα τελετών του Εφετείου, δεν κατάφερε να προχωρήσει λόγω της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των κατηγορουμένων για την πλημμύρα στην Μάνδρα και την ευρύτερη περιοχή είναι η τέως περιφερειάρχης Αττικής, ο τέως αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, οι τότε δήμαρχοι Μάνδρας, Ελευσίνας, Μεγαρέων, στελέχη της πολεοδομίας και των αρμόδιων δήμων, στους οποίους μετά από εισαγγελική έρευνα αποδίδονται αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας που ερεύνησε την υπόθεση είχε διαπιστώσει πλήρη έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στην πληγείσα περιοχή «μολονότι υπήρχαν ώριμες μελέτες, εγκεκριμένες πιστώσεις και "κατεπείγον" εκτέλεσης των έργων», ενώ εντόπισε σωρεία κατασκευών σε ρέματα και σημεία πάνω στην πορεία του νερού που επέδρασαν καταλυτικά στο τραγικό αποτέλεσμα που είχε η έντονη νεροποντή μέσα στην πόλη της Μάνδρας. Η εισαγγελέας τόνιζε ότι, εφόσον κατά το παρελθόν είχαν συμβεί παρόμοια φαινόμενα και ιδίως τα έτη 2014-2015, η περιοχή όφειλε να έχει καταταγεί στη λίστα προτεραιότητας για αντιπλημμυρική προστασία.