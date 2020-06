Κοινωνία

Προσλήψεις: 1.000 θέσεις σε Μητροπόλεις

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο είχε ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η συνάντηση έγινε στο Συνοδικό Μέγαρο, όπου ο Υπουργός απευθυνόμενος στη Συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Εκκλησία στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής κατά την περίοδο της πανδημίας.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι προσλήψεις 1.000 ανέργων σε Μητροπόλεις, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για να συνδράμουν στο κοινωνικό έργο των Μητροπόλεων και η αναζήτηση λύσεως στο πρόβλημα των κοιμητηρίων.

«Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε και σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε. Ύστερα από μία διακοπή, ξαναμπαίνουμε στο πρόγραμμα όπου εγκρίνατε 1.000 και πλέον θέσεις για διακονία των ανθρώπων σε Μητροπόλεις», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα που μας απασχολούν: «Αλλά έχουμε έναν κοινό στόχο, να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο».

Αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα των κοιμητηριών τονίζοντας πως υπάρχουν Δήμαρχοι που θέλουν να κατασχέσουν ακόμη και το παγκάρι των κοιμητηριακών ναών, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και ασεβές.

Προσέφερε στον Υπουργό ως αναμνηστικό της συνάντησης μία εικόνα του Αποστόλου Παύλου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε για την πρόσκληση και επισήμανε τη σημαντική συμβολή της Εκκλησίας την περίοδο που η Ελλάδα αγωνιζόταν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Η πατρίδα μας πέρασε ένα εξαιρετικά δύσκολο χρονικό διάστημα, που η κοινωνία και όλοι μαζί δοκιμαστήκαμε από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε ως υπέρτατη αξία την ανθρώπινη ζωή παίρνοντας εγκαίρως όλα τα αναγκαία μέτρα. Έτσι η πατρίδα μας έγινε ένα θετικό παράδειγμα στην οικουμένη για την αλληλέγγυα πειθαρχημένη στάση της, για τα θετικά αποτελέσματα που έφερε. Δεν θα ήταν ποτέ δυνατό η ελληνική κοινωνία να δράσει τόσο οργανωμένα αν δεν υπήρχε η κρίσιμη και υπεύθυνη, καθοριστική συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος, εσάς προσωπικά, των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, όλων των ιερέων. Όλοι οι χριστιανοί τιμούμε ιδιαιτέρως τη στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος που, επαναλαμβάνω, υπήρξε εξαιρετική, υπεύθυνη και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη. Κι έτσι όλοι οι Έλληνες πιστοί στη θρησκεία μας καταφέραμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην σημαντική συμβολή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των Μητροπόλεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη στην εφαρμογή του προγράμματος σίτισης περισσοτέρων από 60.000 συνανθρώπων μας που είχαν ανάγκη. «Η δική σας βοήθεια ήταν πολύτιμη ώστε να γίνει πράξη αυτό το Πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών και της Αυτοδιοίκησης», σημείωσε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε, ακόμη, ότι σε περίπου 40 μέρες θα αρχίσει το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας όπου περισσότερα από 1.000 άτομα θα εργαστούν στις Μητροπόλεις.

Για το θέμα των κοιμητηρίων ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προγραμματιστεί σύσκεψη εκπροσώπων της Εκκλησίας, της ΚΕΔΕ και του υπουργείου Εσωτερικών ώστε να αναζητηθεί μία οριστική λύση.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον υπουργό Εσωτερικών, ζήτησε να μεταφέρει τις ευχές του προς τον πρωθυπουργό και είπε ότι Εκκλησία και πολιτεία πρέπει να συνεργάζονται γιατί στόχος κοινός είναι ο άνθρωπος. «Για τον άνθρωπο ενδιαφέρονται και η πολιτεία και η Εκκλησία», σημείωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «η σχέση της Εκκλησίας, του Κράτους, της Πολιτείας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι εξαιρετικές και αυτή η συνεργασία αποδίδει πολλά οφέλη για τον ελληνικό λαό».