Κοινωνία

Novartis: Εξηγήσεις με γραπτά υπομνήματα από τρεις εισαγγελείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Γραπτά υπομνήματα με τα οποία αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες στους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Ζαχαρή και Λάμπρο Σοφουλάκη, η επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη και οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς Χρήστος Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης.

Οι τρεις εισαγγελείς κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τους δικονομικούς χειρισμούς που έγιναν στην υπόθεση της Novartis.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις εισαγγελείς προσκόμισαν στοιχεία και έγγραφα στους δυο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου προς αντίκρουση των κατηγοριών. Να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων, η κ. Τουλουπάκη και οι κ.κ. Ντζούρας και Μανώλης κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας, της παράβασης καθήκοντος και της ψευδούς βεβαίωσης.

Εν τω μεταξύ, νέα έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει στον Άρειο Πάγο μετά τα απόρρητα έγγραφα του FBI τα οποία κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής αλλά και στους κ.κ. Σοφουλάκη και Ζαχαρή ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής.

?