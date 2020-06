Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: “Έκρηξη” νέων κρουσμάτων

Εστία των νέων κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, τα Σκόπια…

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον στη Βόρεια Μακεδονία η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, έτσι όπως καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από τις υγειονομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, κατά τις περασμένες 24 ώρες καταγράφηκαν 101 νέα κρούσματα του κορονοϊού, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα να ανέρχεται πλέον στα 2.492. Τα περισσότερα από τα 101 νέα κρούσματα στη χώρα καταγράφονται στα Σκόπια ( 59 κρούσματα).

Επίσης, τέσσερις άνθρωποι που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό κατέληξαν κατά το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας στους 145 τον αριθμό των θυμάτων στη χώρα από τη νόσο.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας, Όλιβερ Σπάσοφσκι ανέφερε ότι τα αίτια αύξησης των κρουσμάτων οφείλονται στο ότι ένα μέρος του πληθυσμού δεν τήρησε τα προστατευτικά μέτρα και δεν απείχε από συγκεντρώσεις.

«Περίπου το 85% του πληθυσμού σέβεται τα μέτρα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι ανεύθυνοι. Υπήρξαν παραβιάσεις της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ορισμένοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καν ο ιός» δήλωσε ο Όλιβερ Σπάσοφσκι.

Πρόσθεσε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των νέων κρουσμάτων καταγράφεται σε ορισμένους δήμους των Σκοπίων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες παρατηρείται αναζωπύρωση της επιδημίας.?