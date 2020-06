Οικονομία

Οδηγίες του ΟΠΕΚΑ για την πλατφόρμα και το επίδομα παιδιού

Πότε θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης…

Στις 15 Ιουνίου 2020, θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που αφορά στο επίδομα παιδιού και στην υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των δικαιούχων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγοι τεχνικής αναβάθμισης, που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη, οδήγησαν σε αυτήν την ολιγοήμερη διακοπή λειτουργίας.

Για όσους έχουν υποβάλει αίτημα για επίδομα παιδιού, γνωστοποιείται ότι η τρίτη δόση θα καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα κατά την οποία πλέον καταβάλλονται τα επιδόματα.

Γενικότερα, οι ενδιαφερόμενοι για το επίδομα παιδιού δύνανται, από τις 15 Ιουνίου 2020, να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) (idika.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους στο TAXISnet.

Το επίδομα παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα, που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση. Άρα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δικαιούχοι, προκειμένου να γνωρίζουν το ποσό του επιδόματος που δικαιούνται και για να αποφύγουν τη σώρευση αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων, θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους για το τρέχον έτος, ώστε αυτή να εκκαθαριστεί εγκαίρως.

Σε αυτό το σημείο, διευκρινίζεται ότι, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους ή της τροποποιητικής, το ποσό που επιδόματος επανυπολογίζεται αυτομάτως με βάση το δηλούμενο εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.

Σημειώνεται ότι, για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά – να έχει πατηθεί η ένδειξη υποβολή και όχι απλώς και μόνον να έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του δικαιούχου – και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευθεί προσωρινά και όχι οριστικά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou/2020/Home/FAQ και να διαβάζουν τις ερωτήσεις-απαντήσεις, προκειμένου να τους γίνονται σαφείς τυχόν δικές τους απορίες.?