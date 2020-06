Οικονομία

ΗΠΑ: Εκατομμύρια θέσεις εργασίας “θύματα” του κορονοϊού

Εκατομμύρια άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο, λόγω της πανδημίας.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείας κατήργησαν 2,7 εκατ. θέσεις εργασίας τον Μάιο λόγω της πανδημίας, αριθμό που ναι μεν είναι μεγάλος, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ κατώτερος από τον αντίστοιχο του Απριλίου, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της εταιρίας υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις ADP, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Είναι κατά πολύ καλύτερος απ΄ό,τι αναμενόταν από τους αναλυτές, που εκτιμούσαν πως οι απώλειες θέσεων εργασίας θα έφθαναν τα εννέα εκατομμύρια. Είναι, κυρίως, πολύ κατώτερος των 20 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας που χάθηκαν τον Απρίλιο, καθώς οι πρώτες επαναλειτουργίες επιχειρήσεων οδήγησαν σε προσλήψεις.

Ωστόσο, «η επίδραση της κρίσης της Covid-19 συνεχίζει να πιέζει τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους», δήλωσε ο Αζού Γιλντιμαράζ, συνδιευθυντής του ADP Research Institute, σύμφωνα με μια ανακοίνωση.