Ένας Έλληνας σε διαγωνισμό για δασκάλους –“υπερήρωες” στις ΗΠΑ

Τι λένε οι μαθητές του για την “υπερδύναμη” του Αλέξανδρου Μπάλλα…

“Υπερήρωας” για τους μαθητές του, ένας άλλος Σούπερμαν της εκπαίδευσης, ο ίδιος όμως αισθάνεται πως απλώς κάνει όσο μπορεί καλύτερα τη δουλειά του.

Στα 31 του χρόνια, ο Αλέξανδρος Μπάλλας, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δηλώνει «περήφανο τέκνο» της Δρακότρυπας -ενός πανέμορφου χωριού του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας, απ' όπου έλκει την καταγωγή του- ευτύχησε ήδη να δει τ' όνομά του στη λίστα των υποψηφίων στον αμερικανικό διαγωνισμό 2020-EF Superteacher League.

Και μπορεί ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής ιταλικών, ισπανικών και σκι στο Ridge High School του Νιου Τζέρσεϊ να έκοψε τελικά δεύτερος το νήμα, πίσω από την ασιατικής καταγωγής Han Dinh, ωστόσο στην καρδιά των μαθητών του θα κατέχει πάντα την πρώτη θέση, αφού αυτοί ήταν που έλαβαν την πρωτοβουλία να τον προτείνουν ως υποψήφιο.

Η “υπερδύναμη” του Αλέξανδρου Μπάλλα, όπως προκύπτει μέσα από τις περιγραφές των μαθητών του, είναι η απόλυτη, άνευ όρων χαρά, με την οποία ασκεί το λειτούργημα της διδασκαλίας και προσεγγίζει τη σχέση του με τα παιδιά, μια σχέση που λόγω της όχι μεγάλης ηλικιακής διαφοράς που τους χωρίζει έχει εξελιχθεί σ' έναν ρόλο «μεγάλου αδελφού» από την πλευρά του.

«Ένας λόγος που ο κ. Μπάλλας είναι υπερήρωας είναι η ξεχωριστή φροντίδα που δείχνει στους μαθητές του. Δεν διστάζει να διακόψει ένα μάθημα και να δώσει νέα κατεύθυνση στη διδασκαλία προκειμένου να μας διδάξει ανεκτίμητα μαθήματα ζωής. Είχα το προνόμιο να πάω μαζί του στην Ισπανία το περασμένο καλοκαίρι, μέσω της EF-Tours, κι αυτή ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Κάθε φορά που τον βλέπω είναι χαμογελαστός και πάντα σταματά για να συζητήσουμε, ακόμη κι αν είναι απασχολημένος. Είναι το είδος του δασκάλου που πάντα θα θυμάμαι και για τον οποίο μια μέρα θα μιλάω στα παιδιά μου προκειμένου να τους δείξω πώς ένας δάσκαλος μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη ζωή ενός μαθητή», γράφει γι' αυτόν ένας από τους μαθητές του. Αυτή ακριβώς η τελευταία φράση δεν άφησε ασυγκίνητο τον νεαρό Ελληνοαμερικανό καθηγητή, ο οποίος εξομολογείται στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως αυτό «είναι ό,τι καλύτερο μπορεί ν' ακούσει στη ζωή του ένας δάσκαλος»!

«Αντιμετωπίζω τους μαθητές μου ως ενήλικες, δεν τους φωνάζω και ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις που θα πρέπει να παρέμβω σε μια κατάσταση, προσπαθώ να την προσεγγίσω με μια φιλοσοφική διάθεση κι αυτό τα παιδιά το εκτιμούν», εξηγεί ο κ. Μπάλλας.

Ο διαγωνισμός 2020-EF Superteacher League, που διοργανώνει ο οργανισμός EF (Educational Tours), αφορά στην ανάδειξη δασκάλων που «νοιάζονται για τα παιδιά, φροντίζουν γι' αυτά και συμβάλλουν στην κοινωνικο-συναισθηματική τους ένταξη, ενώ έχουν και πάθος για τη δουλειά τους», αναφέρει ο κ. Μπάλλας, ο οποίος σχεδίαζε να φέρει το φετινό καλοκαίρι τους μαθητές του στην Ελλάδα, αλλά τα σχέδιά του «ναυάγησαν» ελέω κορονοϊού…

Ο Αλέξανδρος Μπάλλας, ωστόσο, κάνει ήδη όνειρα για το επόμενο καλοκαίρι και δηλώνει ερωτευμένος με το χωριό του, τη Δρακότρυπα, από το οποίο έχει τις ωραιότερες παιδικές αναμνήσεις αφού κάθε χρόνο το επισκέπτονταν με τους γονείς του, ενώ ένα από τα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του είναι η Σκιάθος, την οποία έχει επισκεφθεί ήδη επτά φορές καθώς εκεί κατοικούν αγαπημένα συγγενικά του πρόσωπα.