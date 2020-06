Αθλητικά

Καλάθης: Η επόμενη σεζόν θα είναι η καλύτερη της Euroleague

Υπέρ της απόφασης της Euroleague να διακόψει οριστικά τη σεζόν τάχθηκε ο Νικ Καλάθης. Τι είπε για την νέα αγωνιστική περίοδο και τους φιλάθλους της διοργάνωσης.

Τις αντιδράσεις των κορυφαίων παικτών της για την ακύρωση της σεζόν κατέγραψε η Euroleague, με τον Νικ Καλάθη να δηλώνει πως η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη για το καλό όλων. «Ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν, θα είναι η καλύτερη της Euroleague» τόνισε ο Καλάθης χωρίς να αναφερθεί στα... πλάνα του για το μέλλον και για το που θα τον βρει ο επόμενος χρόνος.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Νικ Καλάθη στο επίσημο κανάλι της Euroleague στο YouTube:

Για την τωρινή κατάσταση και την απόφαση της Euroleague: «Είναι δύσκολο. Ως παίκτης, προφανώς θες να αγωνιστείς. Θέλεις να ολοκληρωθεί η σεζόν. Ήταν μια μεγάλη σεζόν, από την άποψη των πόσων αγώνων δώσαμε. Ήταν προφανώς κάτι δύσκολο. Όμως, πιστεύω πως πήραν αυτή την απόφαση για το καλό όλων. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τον κορωνοϊό. Η υγεία των παικτών και των οικογενειών τους ήταν προτεραιότητα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση».

Για το γεγονός πως η Euroleague άκουσε την άποψη των παικτών: «Αποκτάς περισσότερο σεβασμό προς την Euroleague, ύστερα από αυτή την απόφαση. Θα μπορούσαν εύκολα να μας πουν να επιστρέψουμε, να παίξουμε και να τελειώσουμε τη σεζόν. Όμως, μας σεβάστηκαν ως παίκτες. Μας άκουσαν, πριν από την απόφασή τους. Κατάλαβαν πως υπάρχει ένα θέμα με όλους τους παίκτες. Χρησιμοποίησαν όσα τους είπαμε. Ήταν ωραίο για εκείνους ότι ήρθαν στους παίκτες, μας έδειξαν πως σέβονται εμάς και την υγεία μας. Το θέμα δεν είναι μόνο αν θα κολλούσαμε τον ιό. Δεν είχαμε κάνει τίποτα για δύο μήνες. Το μπάσκετ θα ήταν κακό, θα υπήρχαν τραυματισμοί και μπορεί να επηρεαζόταν και η επόμενη σεζόν».

Για την ερχόμενη σεζόν: «Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αγωνίζομαι πολλά χρόνια στη Euroleague και έχω τη ρουτίνα μου, την νοοτροπία μου. Δεν την ακολουθώ για τόσο καιρό και μου λείπει. Όμως, πιστεύω πως η επόμενη σεζόν θα είναι η καλύτερη για τη Euroleague. Οι παίκτες θα είναι έτοιμοι, ανανεωμένοι, πιο ανυπόμονοι και καλά προετοιμασμένοι. Όλοι θέλουν να έχουν μια καλή και υγιή σεζόν. Όπως είπα και πριν, πιστεύω πως θα είναι μία από τις κορυφαίες. Οι παίκτες θα έχουν κίνητρο και θα είναι διασκεδαστικό για τους οπαδούς. Ξέρω πως και εκείνοι ανυπομονούν, όπως και εμείς».

Για τον κόσμο: «Ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της Euroleague. Μας στηρίζουν και είναι δίπλα μας. Είναι εξαιρετικό για εμάς τους παίκτες να είμαστε ενωμένοι με τους οπαδούς και να έχουμε αυτή τη σύνδεση. “Χτίζουμε” ένα "δέσιμο", που δεν βρίσκεις αλλού. Η οπαδική μας βάση είναι τεράστια. Ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν, όπως και εκείνοι. Δεν νομίζω πως θα τους απογοητεύσουμε».