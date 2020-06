Life

Η Γκαλ Γκαντότ θα υποδυθεί τη Χέντι Λαμάρ

Ποια ειναι η ταλαντούχα και ανήσυχη καλλονή, την οποία θα ενσαρκώσει η ηθοποιός.

Η Γκαλ Γκαντότ, γνωστή για τον ρόλο της ως Wonder Woman, θα υποδυθεί σύντομα σε μία νέα σειρά μία άλλη ηρωίδα, τη γεννημένη στην Αυστρία ηθοποιό και παραγωγό του κινηματογράφου, εφευρέτρια και επιστήμονα, Χέντι Λαμάρ.

Η ηθοποιός εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι και παραγωγός της μίνι σειράς για τη σταρ της MGM τις δεκαετίες του ‘30, του ‘40 του ‘50, που γνώρισε την επιτυχία στις ταινίες «Samson and Delilah» και «Boom Town» με τους Κλαρκ Γκέιμπλ και Σπένσερ Τρέισι και θεωρήθηκε μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο.

Αλλά τα επιτεύγματα της Λαμάρ ήταν πολύ πιο σημαντικά εκτός οθόνης. Ήταν εφευρέτρια και ανακάλυψε μία τεχνολογία βασισμένη στη συχνότητα που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στα Wi-Fi, GPS και bluetooth. Μαζί με τον συνθέτη, πιανίστα και εφευρέτη, Τζορτζ Άντειλ, κατέθεσε μια πατέντα για τη μεταβολή των συχνοτήτων, με βάση την οποία ένας πομπός και ένας δέκτης περνούν αυτόματα από τη μια συχνότητα στην άλλη για να μην εντοπίζεται το σήμα τους.

Σεναριογράφος της σειράς θα είναι η Σάρα Τριμ, η οποία θα είναι και εκτελεστική παραγωγός.

«Η ζωή της Χέντι Λαμάρ ήταν πραγματικά συναρπαστική. Ήταν στην πρώτη γραμμή πολλών θεμάτων που αποτελούν πρόκληση για τις γυναίκες και την κοινωνία μας σήμερα » δήλωσε η Τζαν Γουινογκρέιντ, πρόεδρος ψυχαγωγίας του Showtime, που θα προβάλλει τη σειρά.

Η σειρά θα εξετάζει την άνοδο και την πτώση του φεμινισμού στο αμερικανικό τοπίο κατά τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ και τον Β ‘ Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο να εντοπίσει στη ζωή και την κληρονομιά της Λαμάρ, στοιχεία για το ποιοι είμαστε σήμερα.