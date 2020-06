Οικονομία

ΑΑΔΕ: Λαθραία όπλα σε κοντέινερ στον Πειραιά (εικόνες)

Στο Τελωνείο κατασχέθηκαν και χιλιάδες “μαϊμού” προϊόντα…

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου όπλων έφερε στο φως το Γ’ Τελωνείο Πειραιά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από έλεγχο κοντέινερς με το σύστημα Χ-Ray διαπιστώθηκαν ύποπτες ενδείξεις για το φορτίο, το οποίο προωθήθηκε για καθολικό έλεγχο. Οι ελεγκτές του Τελωνείου σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού βρήκαν επιμελώς κρυμμένα στο βάθος του κοντέινερ 4.927 μαχαίρια, ξιφίδια, συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης, πτυσσόμενες αστυνομικές ράβδους και σιδερογροθιές με λάμες.

Επιπλέον, στο ίδιο εμπορευματοκιβώτιο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29.234 υποδήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικά είδη με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών.