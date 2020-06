Πολιτισμός

Επανέκδοση όλων των άλμπουμ της PJ Harvey

Το “Dry” , που θα είναι το πρώτο, θα κυκλοφορήσει μετά από σχεδόν 20 χρόνια.

Η PJ Harvey ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την επανέκδοση όλων των άλμπουμ της. Το «Dry» θα είναι το πρώτο, θα κυκλοφορήσει μετά από σχεδόν 20 χρόνια και θα εμφανιστεί μαζί με ένα ξεχωριστό LP με τα demos από την ηχογράφησή του.

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός έδωσε στη δημοσιότητα το demo από το σιγκλ «Sheela-Na-Gig», μια λιτή εκδοχή του τραγουδιού στην οποία με συνοδεία κιθάρας τραγουδά «Look at these, my child-bearing hips/Look at these, my ruby red ruby lips».

To «Dry» θα τυπωθεί σε βινύλιο 180 γραμμαρίων και το ένθετο θα περιλαμβάνει σπάνιες -εξαιρετικές, ομολογουμένως- φωτογραφίες της από τη Maria Mochnacz. Και τα εννιά άλμπουμ της PJ Harvey καθώς και τα δύο LP της με τον John Parish θα κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.