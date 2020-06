Αθλητικά

Δώνης: Οι προτάσεις που έχει από το εξωτερικό

Υπέγραψε στην Ίντερ ο 19χρονος Γιώργος Βαγιαννίδης, μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό.

Δεν θα αργήσει να βρει ο Γιώργος Δώνης τον επόμενο σταθμό της προπονητικής καριέρας του, μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από την ολοκλήρωση των φετινών πλέι οφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), τον 50χρονο που αναμένεται να λύσει το συμβόλαιό του με τους “πράσινους” στα τέλη Ιουλίου, έπειτα από μία διετία στο “τιμόνι” του Παναθηναϊκού, έχουν προσεγγίσει τα τελευταίες ημέρες δύο βελγικές ομάδες. Η Σερκλ Μπριζ (τερμάτισε στην 14η θέση της Jupiler Pro League που ολοκληρώθηκε πρόωρα φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού) και η Σταντάρ Λιέγης (5η φέτος στη βελγική Λίγκα).

Τα ηνία της Σερκλ Μπριζ - που παραμένει εδώ και χρόνια στην “σκιά” της συμπολίτισσας, Κλαμπ Μπριζ - ανέλαβε προ λίγων εβδομάδων ο βαθύπλουτος Ρώσος ιδιοκτήτης της Μονακό, Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, κι αναμένεται να ξεκινήσει ένα πολύ φιλόδοξο πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια, προσπαθώντας να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Βέλγιο.

Η δε Σταντάρ Λιέγης αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα και μόλις και μετά βίας μπόρεσε να εξασφαλίσει την αδειοδότησή της στο Βέλγιο, χάρη στην οικονομική συνδρομή παλιών παικτών της όπως οι Βίτσελ και Φελαϊνί. Με βάση τα όσα ανέφερε άνθρωπος της ομάδας, που επικοινώνησε με το περιβάλλον του Γιώργου Δώνη, πρόθεσή τους είναι να δημιουργήσουν μία νεανική ομάδα με 4-5 πιο έμπειρους παίκτες και θεωρούν πως έχει το προπονητικό “πακέτο”, αλλά και την προσωπικότητα για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Ο Δώνης, πάντως, δεν σκοπεύει να βιαστεί για την τελική επιλογή του, αλλά θα περιμένει να δει τι προτάσεις μπορεί να προκύψουν και από τις αραβικές χώρες, όπου έχει “χτίσει” πάρα πολύ καλό όνομα τα προηγούμενα χρόνια.

Υπέγραψε στην Ίντερ ο Βαγιαννίδης

Παίκτης της Ίντερ και με τη... βούλα έγινε από το μεσημέρι της Τετάρτης ο Γιώργος Βαγιαννίδης, καθώς υπέγραψε παρουσία των ατζέντηδων που “έτρεξαν” το θέμα της μεταγραφής του το 4ετές συμβόλαιο που του προσέφεραν οι “νερατζούρι”.

Οι απολαβές του Βαγιαννίδη, που θα δώσει το “παρών” στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Ίντερ, θα είναι περίπου 300.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ ο Παναθηναϊκός θα λάβει ως τροφεία το ποσό των 400.000 ευρώ.