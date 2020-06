Κοινωνία

Λίνα Κοεμτζή: στα “ίχνη” των προσώπων που απειλούσαν την οικογένεια της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άτυχης 22χρονης φοιτήτριας,…

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Δεν πίστεψαν ούτε για μια στιγμή πως ο θάνατος της Λίνας ήταν αυτοκτονία. Κι όσο η οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας έψαχνε για στοιχεία, τόσο κάποιοι που πιθανόν γνώριζαν τι έχει συμβεί, έστελναν απειλητικά μηνύματα στην αδελφή της, να σταματήσει την έρευνα, γιατί θα έχει το ίδιο τέλος. Οι αρχές φαίνεται πως κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των ανθρώπων που έστελναν τα ανατριχιαστικά μηνύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας γύρω στα 30 και μια νεότερη γυναίκα βρίσκονται πίσω από τα μηνύματα που δεχόταν η οικογένεια. Οι αρχές κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν ακολουθώντας τα ηλεκτρονικά τους ίχνη.

Ο άνδρας φέρεται πως είναι ο ίδιος αποστολέας που είχε στείλει πριν από περίπου ενάμιση χρόνο τα απειλητικά μηνύματα προς τον ανεξάρτητο βουλευτή Σπύρο Δανέλη, όταν είχε ταχθεί υπέρ της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Τα δυο πρόσωπα που έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών, κλήθηκαν από τον αρμόδιο εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση και κατέθεσαν ως ύποπτοι. Οι ίδιοι πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και απέδωσαν την εμπλοκή τους σε παρεξήγηση.

Η οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας, πάντως ελπίζει πως οι εξελίξεις στην υπόθεση, θα ρίξουν φως και στις συνθήκες θανάτου, της 22χρονης.