Φρίκη: Τάισαν έγκυο ελεφαντίνα ανανά με κροτίδα (σκληρές εικόνες)

Μία αποτρόπαια πράξη που προκαλεί οργή και θλίψη.

Μια έγκυος ελεφαντίνα υπέκυψε στα τραύματά της, αφού έφαγε ένα φρούτο, πιθανότατα ανανά, που περιείχε μια κροτίδα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της νότιας Ινδίας όπου ο θάνατος του άγριου ζώου έχει προκαλέσει κατακραυγή.

Η άτυχη ελεφαντίνα περιφερόταν στις 27 Μαΐου σε ένα χωριό κοντά στο εθνικό πάρκο Σάιλεντ Βάλεϊ του κρατιδίου Κεράλα και εκεί μάλλον βρήκε και έφαγε το παγιδευμένο φρούτο. «Ο ανανάς με την κροτίδα εξερράγη στο στόμα της, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα», εξήγησε ο Σουρέντρα Κούμαρ, υψηλόβαθμο στέλεχος της αγροφυλακής της Κεράλα. «Ερευνούμε την υπόθεση και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε ποιος ευθύνεται και τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της», πρόσθεσε.

Οι Ινδοί χωρικοί χρησιμοποιούν συχνά παγιδευμένα φρούτα για να προστατεύσουν τα σπαρτά τους από τα άγρια ζώα. Άλλοι καταφεύγουν σε απλές κροτίδες ή σε ηλεκτροφόρους φράχτες για να διώξουν τους ελέφαντες από τα χωράφια, κοντά στα δάση.

Τον περασμένο μήνα είχε σημειωθεί ένα παρόμοιο επεισόδιο, με άλλον έναν ελέφαντα να πεθαίνει από τραύματα στο στόμα, είπε ο Κούμαρ.

Ο θάνατος της ελεφαντίνας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, όταν ένας εργαζόμενος της δασικής υπηρεσίας ανήρτησε μια συγκινητική συγγνώμη στο Facebook. «Δεν τραυμάτισε ούτε έναν άνθρωπο, ακόμη κι όταν έτρεχε, τρελαμένη από τον πόνο, στους δρόμους του χωριού», έγραψε ο Μόχαν Κρίσναν.

Η ελεφαντίνα περιφερόταν για ώρες στο χωριό και τελικά πήγε να δροσίσει τα εγκαύματά της σε ένα ποτάμι. Καθώς οι ντόπιοι προσπαθούσαν να την βγάλουν από το νερό για να τη μεταφέρουν σε ένα κέντρο θεραπείας, το ζώο κατέρρευσε και πέθανε.

Με τη βοήθεια δύο εξημερωμένων ελεφάντων, την έβγαλαν τελικά από το νερό και την μετέφεραν στο δάσος, όπου την αποτέφρωσαν.

«Συγγνώμη, αδελφή», έγραψε ο Κρίσναν, που ήταν παρών στον θάνατό της. «Με το στόμα και τη γλώσσα της κατεστραμμένα από την έκρηξη, περιφερόταν πεινασμένη, χωρίς να μπορεί να φάει. Μάλλον ανησυχούσε περισσότερο για το μωρό της παρά για τη δική της πείνα», πρόσθεσε.

Η εξάπλωση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην Ινδία οδηγεί συχνά σε αντιπαράθεση με τα άγρια ζώα, το φυσικό περιβάλλον των οποίων σταδιακά μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Περίπου 2.361 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιθέσεις ελεφάντων μεταξύ 2014-19, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης. Στο ίδιο διάστημα σκοτώθηκαν από ανθρώπους 510 ελέφαντες – οι 333 από ηλεκτροπληξία και περίπου 100 από δηλητηρίαση ή από πυρά λαθροκυνηγών.