Υγεία - Περιβάλλον

Μετά από 32 μέρες σε κώμα, ένα μωρό νίκησε τον κορονοϊό (εικόνες)

Επέστρεψε στο σπίτι μετά από δύο μήνες σκληρής μάχης με τη νόσο COVID-19. Για “θαύμα” μιλούν οι γονείς του.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Βραζιλία – και όχι μόνο – η ιστορία ενός μωρού, μόλις πέντε μηνών, που βγήκε νικητής από τη μάχη με τον νέο κορονοϊό.

Στο ξεκίνημα της ζωής του, το αγοράκι διαγνώστηκε θετικό στον ιό και επί 54 ημέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Δυσκολευόταν να αναπνεύσει», εξηγεί ο πατέρας του Βάγκνερ Αντράντε, στο CNN. Η φαρμακευτική αγωγή δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Οι γονείς το πήγαν σε ένα άλλο νοσοκομείο και έπαθαν σοκ όταν οι γιατροί τους είπαν πως έχει COVID-19.

Προσεύχονταν στον Θεό για το αγγελούδι τους, που έπεσε κώμα. Μετά από 32 ημέρες, όμως, ξύπνησε και πλέον έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, έχοντας αναρρώσει πλήρως.

«Ζήσαμε μαγικές στιγμές όταν βγήκαμε από το νοσοκομείο, γιατί υπήρχαν στιγμές που φοβηθήκαμε πως δεν θα γυρίζαμε μαζί πίσω», δηλώνει η μητέρα, Βιβιάν Μοντέιρο, στην εφημερίδα La Nacion.

O Ντομ, όπως είναι το όνομα του μικρού αγοριού, θα γίνει 6 μηνών στις 14 Ιουνίου και οι γονείς του ετοιμάζουν ένα πάρτι… μέσω τηλεδιάσκεψης.