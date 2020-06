Κοινωνία

Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα (βίντεο)

Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκάλεσε η ξαφνική μπόρα στην Αθήνα. Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Κυκλοφοριακό χάος προκάλεσε στην Αθήνα η ξαφνική καταιγίδα το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ενδεικτικά, λόγω συσσώρευσης νερού από την έντονη βροχόπτωση, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, από την Χαμοστέρνας μέχρι το ύψος της συμβολής της με την οδό Πέτρου Ράλλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης σε αρκετές οδικές αρτηρίες, όπως η κάθοδος του Κηφισού, η Μεσογείων και η Κηφισίας, στο κέντρο του Πειραιά και στην Παραλικάη, από το ύψος του Π. Φαλήρου μέχρι τον Αλιμο.

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στην Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) με 17,2 χιλιοστά, στο Νέο Κόσμο (15,6), στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (15,4) και στη Νέα Σμύρνη (14 χιλιοστά).