Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισπανία: Πρώτος θάνατος μετά από τρεις ημέρες χωρίς θύματα

Τον πρώτο θάνατο από την Covid-19 μετά από τρεις ημέρες χωρίς θύματα κατέγραψε την Τρίτη η Ισπανία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι νεκροί από την πανδημία ανέρχονται πλέον στους 27.128. Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν επίσης 219 νέα κρούσματα, με το σύνολο να φτάνει τα 240.326, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου.