Κορονοϊός - Ιταλία: Αύξηση των κρουσμάτων, μείωση των νεκρών

Ενόχληση της Ρώμης για την απόφαση της Βιέννης να μην επιτρέψει την ελεύθερη οδική και σιδηροδρομική σύνδεση των δυο χωρών.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 233.836. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.601. Παράλληλα, 160.938 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 233.515 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.530 άνθρωποι, ενώ 160.092 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 71 άνθρωποι και καταγράφηκαν 321 νέα κρούσματα. 846 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό. Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 233.515 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.530 άνθρωποι, ενώ 160.092 είχαν θεραπευθεί

Εν τω μεταξύ, 353 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 5.742 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 33.202 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν μικρή αύξηση: νόσησαν 3 περισσότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 16 λιγότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι μειώθηκαν κατά 891.

Η ιταλική κυβέρνηση, εξάλλου, εξέφρασε την ενόχλησή της, για την απόφαση της αυστριακής κυβέρνησης να μην επιτρέψει την ελεύθερη οδική και σιδηροδρομική σύνδεση των δυο χωρών. «Τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν μας επιτρέπουν να ανοίξουμε τα σύνορα με την Ιταλία, αλλά ελπίζουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Λουίτζι Ντι Μάιο, απάντησε ότι «οι ατομικισμοί παραβιάζουν το κοινοτικό πνεύμα και ζημιώνουν την Ευρώπη και την ενιαία αγορά της». Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών αισιοδοξεί, πάντως, ότι το τα ιταλοαυστριακά σύνορα θα μπορέσουν να ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες.