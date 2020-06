Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επαναφέρει την υδροξυχλωροκίνη ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα την επανέναρξη των κλινικών δοκιμών υδροξυχλωροκίνης κατά του κορονοϊού, εννέα ημέρες μετά την αναστολή των δοκιμών αυτών, σε συνέχεια μιας μελέτης στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Στα τέλη Απριλίου, ο Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε κλινικές δοκιμές, ιδίως για υδροξυχλωροκίνη, υπό την ονομασία "Αλληλεγγύη", με σκοπό την εξεύρεση αποτελεσματικής θεραπείας κατά της Covid-19.

Στις 25 Μαΐου, η παγκόσμια αρχή υγείας ανακοίνωσε την αναστολή των δοκιμών για την υδροξυχλωροκίνη μετά τη δημοσίευση μιας μελέτης στο Lancet που διαπίστωνε ως αναποτελεσματική ή ακόμη και επιβλαβή τη χρήση της χλωροκίνης ή των παραγώγων της όπως υδροξυχλωροκίνη έναντι της Covid-19.

Η αναστολή των δοκιμών αποφασίστηκε ώστε να επιτραπεί στον ΠΟΥ να αναλύσει τις διαθέσιμες πληροφορίες και μια απόφαση αναμενόταν στα μέσα Ιουνίου.

Αλλά το Lancet πήρε αποστάσεις χθες βράδυ από την επίμαχη έρευνα που δημοσίευσε για την υδροξυχλωροκίνη, αναγνωρίζοντας με επίσημη επισήμανση ότι υπάρχουν «σημαντικά ερωτήματα» για το θέμα, και ακολούθως ο ΠΟΥ δημοσίευσε τα ευρήματά του νωρίτερα από το αναμενόμενο.

«Τώρα είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν έχουμε δει διαφορές στη θνησιμότητα», τόνισε σήμερα η επικεφαλής επιστημονικής ομάδας του Οργανισμού, Σουμίγια Σουαμινάταν, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου από την Γενεύη.

Μετά την ανάλυση των «διαθέσιμων δεδομένων για τη θνησιμότητα», τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας και Παρακολούθησης έκριναν «ότι δεν υπάρχει λόγος τροποποίησης του πρωτοκόλλου» των κλινικών δοκιμών, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους,

Η Εκτελεστική Ομάδα των Δοκιμών Αλληλεγγύης, η οποία εκπροσωπεί τις συμμετέχουσες χώρες, «έλαβε αυτή τη σύσταση και ενέκρινε τη συνέχιση όλων των διαστάσεων των δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης», είπε.

«Η Εκτελεστική Ομάδα θα επικοινωνήσει με τους κύριους ερευνητές που είναι υπεύθυνοι για τη δοκιμή σχετικά με την επανάληψη της διάστασης της δοκιμής υδροξυχλωροκίνης», συμπλήρωσε.

Η έρευνα στο The Lancet δημοσιεύθηκε στις 22 Μαΐου και βασίζεται στα δεδομένα 96.000 νοσηλευομένων σε 671 νοσοκομεία ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Απρίλιο και συγκρίνει τα αποτελέσματα σε όσους έλαβαν την θεραπεία με τα αποτελέσματα όσων δεν την έλαβαν.

Μετά τη δημοσίευσή της, πολλοί ερευνητές εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για αυτήν, ανάμεσά τους και επιστήμονες που είναι προβληματισμένοι για την αποτελεσματικότητα της υδροξυχλωροκίνης στην Covid-19.