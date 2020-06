Κοινωνία

“Βασιλιάς του εγκλήματος” ήταν το θύμα της μαφιόζικης επίθεσης στη Βούλα (βίντεο)

Συμβόλαιο θανάτου από το εξωτερικό “βλέπουν” οι ερευνητές της Ασφάλειας πίσω από την εκτέλεση του επιχειρηματία.

“Βασιλιάς του εγκλήματος της Αμβέρσας”. Έτσι αποκαλούσαν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης τον 47χρονο που δολοφονήθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, στην είσοδο της πολυκατοικίας, στη Βούλα.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας ενημερώθηκαν επίσημα για την ταυτότητά του και το ποινικό παρελθόν του.

Ο 47χρονος, σύμφωνα με τις βελγικές Αρχές:

ήταν εκπρόσωπος καρτέλ ναρκωτικών

είχε συστήσει εταιρείες - "φαντάσματα" στη Λατινική Αμερική

μετέφερε κοκαΐνη και κάνναβη σε φορτία με ανανά, σπαράγγια και δομικά υλικά

“Συμβόλαιο θανάτου” από το εξωτερικό

Όλα τα στοιχεία, που έχουν στη διάθεσή τους μέχρι τώρα, κάνουν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να πιστεύουν πως έχουν να κάνουν με ένα “συμβόλαιο θανάτου” από το εξωτερικό και το κίνητρο είναι η αντιπαλότητα μεταξύ καρτέλ ναρκωτικών.

Θεωρούν πολύ πιθανό, όμως, ότι ο εκτελεστής είχε και συνεργό, ο οποίος τον περίμενε σε κοντινή απόσταση με κάποιο όχημα. Ενδεχομένως και άλλους, που είχαν βοηθήσει στην κατόπτευση του στόχου, ώστε να του δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες.

Το “σκοτεινό” παρελθόν του 47χρονου Βέλγου

Πρώτη φορά του πέρασαν χειροπέδες το 2010. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και διέφυγε στην Ισπανία. Συνελήφθη ξανά το 2016. Εκδόθηκε στο Βέλγιο, καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση για εμπόριο ναρκωτικών και “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, αλλά άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πριν από δύο χρόνια κατάφερε να έρθει στη χώρα μας και τους τελευταίους μήνες έμενε στο διαμέρισμα της οδού Δωδεκανήσου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία θα ζητήσουν και πάλι από τη σύζυγο τού 47χρονου τη βοήθειά της.