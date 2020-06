Κοινωνία

Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση βιασμού 19χρονης με αναπηρία (βίντεο)

Τι είπε στην κατάθεσή της η αδερφή του θύματος. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο αδερφός ενός εκ των κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Της Χρύσας Φώσκολου

Με εντάσεις συνεχίστηκε η δίκη για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού μιας 19χρονης κοπέλας από τον 21χρονο καταδικασμένο σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία της Ελένης Τοπαλούδη και έναν ακόμη φίλο του τον περασμένο Δεκέμβριο στην Ρόδο.

Η αδερφή της νεαρής κοπέλας κατέθεσε σήμερα όσα της είπε το μοιραίο βράδυ η 19χρονη: «Η αδερφή μου εκείνο το βράδυ γύρισε στο σπίτι με φύλλα στα μαλλιά και σκισμένα ρούχα. Μιλήσαμε την επόμενη μέρα μου περίγραψε όσα έγιναν εκείνο το βραδύ. Ο 21χρονος την ανάγκασε να προβεί σε ασελγείς πράξεις, την άρπαξε από τα μαλλιά και την χαστούκισε. Ο 23χρονος ήταν μαζί, αλλά δεν συμμετείχε στην αρχή . Μετά την έπιασαν από τα μαλλιά και την έβαλαν στο αυτοκίνητο. Στο Ενυδρείο όταν την μετέφεραν, μου είπε, ότι την βίασε ο 23χρονος».

Ο αδερφός του 23χρονου κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν είδε τίποτα περίεργο το μοιραίο το βράδυ: «Ο 21χρονος προσκάλεσε τον αδερφό μου να πάνε μαζί με την 19χρονη βόλτα και να ακούσουν μουσική. Όταν επέστρεψα δεν τον βρήκε, ήρθε μετά και ήταν χαρούμενος σαν να μην συνέβη τίποτα».

Ο αδερφός του 23χρονου άνδρα που εμπλέκεται στην υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 19χρονης, τον περιγράφει ως ένα παιδί με ιδιαίτερες ευαισθησίες, καθώς όπως λέει έχει μια μικρή αδερφή στην ηλικία της 19χρονης κοπέλας. «Ξέρετε γιατί πιστεύω στην αθωότητά του; Το λέω με τόση σιγουριά, γιατί έχει κι εκείνος μία αδερφή με (αναπηρία) 68% και νοητικά προβλήματα και σωματικά προβλήματα», δηλώνει.

Αν και το νεαρό κορίτσι, την πρώτη μέρα, για περισσότερο από 4 ώρες δεχόταν καταιγισμό ερωτήσεων, απαντώντας σε όλα χωρίς να διαμαρτυρηθεί, η συνήγορος του 23χρονου τονίζει ότι έπεφτε σε αντιφάσεις. «Ο εντολέας μου δεν είναι βιαστής. Τους ακολούθησε τελευταία στιγμή, δεν έχει καμιά σχέση με την υπόθεση Τοπαλούδη», τονίζει η δικηγόρος Βούλα Δημητριάδου.

Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη με την κατάθεση της μητέρας της 19χρονης.