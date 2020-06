Κόσμος

Αντιμέτωπος με ποινή 40 χρόνων ο αστυνομικός - δολοφόνος του Τζορτζ Φλόιντ

Στο εδώλιο μαζί με τον 44χρονο Σοβίν και άλλοι τρεις αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία...

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Μινεσότα, Κιθ Έλισον θα αλλάζει την κατηγορία εναντίον του απολυθέντα αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν σε ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, και θα απαγγείλει κατηγορίες εναντίον των τριών άλλων απολυθέντων αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, γράφει η εφημερίδα Star Tribune και η Δημοκρατική βουλευτής της Μινεσότα Έιμι Κλόμπουσαρ επιβεβαιώνει το δημοσίευμα.

Ο 44χρονος Σόβιν, που γονάτισε στον λαιμό του Φλόιντ, απολύθηκε και έπειτα συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την περασμένη εβδομάδα για φόνο τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η νέα κατηγορία, - φόνου δεύτερου βαθμού – επιφέρει ποινή κάθειρξης έως και 40 χρόνια, 15 χρόνια περισσότερο από την ανώτατη ποινή του φόνου τρίτου βαθμού.

Έπειτα από οκτώ ημέρες λαϊκής οργής και μαζικής πίεσης, οι άλλοι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην δολοφονία – ο Τόμας Λέιν, ο Αλεξάντερ Κουένγκ και ο Του Θάο, θα κατηγορηθούν για συναυτουργία και συνέργεια σε δολοφονία δεύτερου βαθμού σημειώνει η εφημερίδα της Μινεσότα, επικαλούμενη πηγές.