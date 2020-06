Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: Ταυτοποιήθηκε ύποπτος μετά από 13 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θεωρείται ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε το τρίχρονο κοριτσάκι…

Νέο επεισόδιο στο πολύκροτη και πολύχρονη υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν Μπεθ ΜακΚαν, της οποίας τα ίχνη αγνοούνται εδώ και 13 χρόνια. Η τρίχρονη (τότε) Μαντλίν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου του 2007, ενώ βρισκόταν σε διακοπές σε τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας, μαζί με τους γονείς της (Κέιτ και Γκέρι) και τα δύο ετών δίδυμα αδέλφια της.

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά, λοιπόν, ταυτοποιήθηκε από την βρετανική και γερμανική αστυνομία ένας ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Πρόκειται για έναν 43χρονο Γερμανό πολίτη –που ωστόσο δεν κατονόμασαν–, ο οποίος σήμερα βρίσκεται φυλακισμένος στη Γερμανία για άλλη υπόθεση.

Η βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «σημαντική» και ζήτησε επίσης πληροφορίες για τις κινήσεις δύο οχημάτων που συνδέονται με τον 43χρονο κατά την περίοδο της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν. Αμφότερα τα οχήματα (ένα βανάκι μάρκας Volkswagen και μια Jaguar) βρίσκονται στην κατοχή της γερμανικής αστυνομίας.

Ζήτησαν επίσης από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι με δύο συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς στην Πορτογαλία, να συνδράμει στην υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιήθηκε από τον 43χρονο, ο οποίος έλαβε μια τηλεφωνική κλήση, διάρκειας περίπου μισής ώρας, από τον δεύτερο αριθμό.

Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ο ύποπτος είναι δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων και έχει ήδη καταδικαστεί πολλές φορές, ιδίως για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.